СБУ и Нацполиция задержали агентов российских спецслужб, подорвавших взрывчатку возле здания ТЦК на Житомирщине. Фото и видео

Возле административного помещения одного из ТЦК и СП Житомирской области днем 24 декабря произошел взрыв. Следователи подозревают в теракте 41-летнего мужчину; его сообщницей, по версии следствия, была 23-летняя местная жительница.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Известно, что инцидент произошел в городе Бердичев около 15:30 вторника. Пострадавших не было.

Правоохранители изъяли на месте происшествия сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков (его детонация не произошла). Также копы нашли мобильный телефон (с которого, вероятно, происходила видеотрансляция) и другие вещдоки.

На Житомирщине ввели специальную полицейскую операция для задержания преступников. О розыске были уведомлены правоохранители из соседних регионов.

"Уже через несколько часов полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили причастных к террористическому акту", – подчеркнули в ведомстве.

В Житомире поймали 41-летнего уроженца Донетчины, ранее неоднократно судимого за незаконное обращение с наркотиками и кражи. Он уже находился в маршрутном автобусе, направлявшемся в Киев.

Также установлено, ему помогала 23-летняя жительница Бердичева, которая попадала в поле зрения стражей порядка за наркопреступления.

Именно она передала мужчине взрывное устройство. Женщину также разыскали и задержали.

В СБУ добавили: наркозависимую из Бердичева оккупанты нашли в Telegram-каналах, когда она искала деньги на "дозу". Она самостоятельно изготовила СВУ по инструкции куратора, начинила металлическими шариками из подшипников и замаскировала устройство в пищевой контейнер.

Рецидивист, прибывший в Бердичев для выполнения вражеской задачи, спрятал СВУ в пакет и оставил его под дверью ТЦК.

"По имеющейся информации, подельники организовали теракт под руководством российских кураторов", – указали в Нацполиции.

Рецидивист, прибывший в Бердичев для выполнения вражеской задачи, спрятал СВУ в пакет и оставил его под дверью ТЦК. Отойдя на безопасное расстояние, террорист дистанционно совершил подрыв с помощью мобильного телефона и самодельного электродетонатора.

Еще один телефон был спрятан в коробку напротив здания и транслировал подрыв в режиме реального времени – для отчета россиянам.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт). За такое преступление грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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