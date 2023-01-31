Запрет выезда за границу чиновников: в ГПСУ разъяснили, для кого будут исключения. Видео

В Украине действует ограничение, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу. Покинуть территорию страны можно только на основании документов о служебных командировках, однако есть исключения.

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В частности, выезд возможен для переговоров, лечения или несовершеннолетних детей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Согласно постановлению Кабинета министров, чиновниками считаются чиновники, нардепы, судьи, прокуроры, а также представители органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации во время действия военного положения за органами государственной власти.

Переговоры. С 1 февраля чиновники могут осуществлять служебные командировки.

Лечение за границей. Пересечение границы возможно при наличии письма от Министерства здравоохранения о том, что заграничное лечебное учреждение готово принять указанного человека на лечение.

Посещение несовершеннолетних детей. Если женщины и мужчины имеют ребенка до 18 лет, они могут пересекать границу для посещения детей за границей или сопровождать их. Однако мужчины могут воспользоваться этим исключением, если они являются родителями-одиночками, что подтверждено соответствующими документами.

Кроме того, глава ГПСУ может принять исключительное решение о разрешении уехать за границу чиновнику, у которого там умер один из членов семьи.

Напомним, СНБО запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Николай Тищенко был исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разразившийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины".

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