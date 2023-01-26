Николая Тищенко исключили из партии ''Слуга народа'' после скандала с Таиландом

Народный депутат Николай Тищенко исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины".

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Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. "Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", – идет в сообщении.

Также Тищенко уволен с должности заместитель председателя фракции "Слуга Народа". Заседание фракции по исключению из нее состоится в ближайшее время, сообщила представитель партии Юлия Палийчук.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал исключение Тищенко.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Надеюсь, после этого до всех дойдет до конца, в чем заключается работа депутата воюющей страны", – отметил он.

Спикер Парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Тищенко никуда за границу не отправлял.

"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как Председатель Верховной Рады Украины не подписывал", – отметил он.

Следует отметить, что даже после исключения из партии Тищенко останется народным депутатом. Сложить мандат он может по личному желанию.

Добавим, что в четверг стало известно, что Посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с народным депутатом Николаев Тищенко в Бангкоке. Гражданам нашей страны предлагают прийти на встречу к народному избраннику "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

В комментариях к посту украинцы решили поинтересоваться у посольства, с какой миссией депутат прибыл в Таиланд и в чем, собственно, заключается суть встречи в Бангкоке. На это дипломатическое ведомство не ответило, лишь посоветовало задать эти вопросы самому Тищенко во время встречи.

Также посольство уличили в том, что оно занимается политическим пиаром нардепа и работает во благо его имиджа. Самого же Тищенко потролили, мол, нардеп, как всегда, находится "в самом нужном месте" и решает "самые важные вопросы".

Напомним, украинский военнослужащий от имени побратимов записал обращение к народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Нардепа призвали прекратить пиариться на войне и отказаться от мандата, поскольку парламентарий из него получился, по мнению военных, не очень хороший.

Ранее Тищенко сам признался, что пиарится на волонтерстве. На слитой в сеть записи разговора нардеп заявляет, что избрал для себя образ волонтера из-за "резонанса" и желания заполучить политические баллы.

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