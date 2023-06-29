Запорожье, Бровары и другие: в Нацкомиссии объяснили, что предложения по переименованию городов носят рекомендательный характер

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка заявили, что предложения по переименованию таких городов, как Запорожье и Бровары, носят лишь рекомендательный характер. Комиссия не имеет полномочий на смену названиям населенных пунктов.

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Об этом заявил глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов на пресс-конференции 28 июня в Киеве.

"Решение комиссии – это высказанные рекомендации, решение комиссии – это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должно решать община, органы местного самоуправления", – сказал Владимир Мозгунов.

Он подчеркнул, что решения комиссии носят лишь рекомендательный характер, чтобы обратить внимание органов местного самоуправления на проблемы.

По его словам, члены комиссии вообще не собирались рассматривать вопрос о переименовании Запорожья, но получили обращение от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" на "Запорожжя"

Дело в том, что сегодня в научных кругах есть разные толкования этих двух названий. Об этом рассказала член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Ольга Новикова.

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и другое название мы считаем правильным, они соответствуют нормам украинского литературного языка", – пояснила Новикова.

После обращения от жителей города комиссия обратилась с этим вопросом в рабочую группу, которая занималась вопросами переименования.

"Если честно, сначала мы не планировали это слово вообще рассматривать и представлять в списках, но каждый гражданин страны имеет право на свою позицию", – отметила Новикова.

По ее словам, среди членов рабочей группы также были дискуссии относительно исторической почвы названия города. Поэтому было решено отдать вопрос переименованию на усмотрение самих запорожцев.

"Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить каким будет название", – подчеркнула она.

Также вызвало резонанс в обществе предложение комиссии по переименованию города Бровары на Бровари. В нацкомиссии прокомментировали, что это соответствует грамматическим нормам украинского языка. К тому же город назывался Бровари до 1919 года, когда его название переделали на российский лад.

Напомним, что после того, как Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала список населенных пунктов, названия которых либо не соответствуют нормам украинского языка, либо связаны с Россией и СССР, в соцсетях разгорелся настоящий скандал и ведутся ожесточенные дискуссии по этому поводу.

Ситуацию также прокомментировал Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый. Он считает, что скандальное решение Национальной комиссии по изменению названий населенных пунктов, включая Запорожье, должно быть отменено.

Об этом министр написал в Facebook.

"Если коротко – комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложены на другие органы", – подчеркнул министр.

По его словам, функция комиссии заключается в составлении и публикации списка населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка, а также рекомендаций по согласованию названий сел, поселков и городов с требованиями государственного языка.

"Выглядит, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или "черв"? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии). Поэтому сейчас это решение должно быть отменено и наработано новое – компетентными и уполномоченными органами", – подчеркнул Лисовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала рекомендации по изменению 1400 названий сел, поселков и городов Украины. В список попал и город Запорожье.

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