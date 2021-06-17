На западе будет печь солнце, а восток зальют дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине на 18 июня

В пятницу, 18 июня, в Украине будет жарко. В большинстве регионов установится сухая погода, однако на востоке и юге страны по-прежнему будут идти дожди. Возможны даже сильные грозы и град.

Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в общем температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве областей столбики термометров днем покажут до +26... +28 градусов.

Теплее всего будет на западе. Так, в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской области прогнозируют до +29. Такую же температуру прогнозируют и в части центральных и северных регионов Украины.

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Однако несколько хуже ситуация будет на востоке и юге страны. По прогнозам синоптиков, 18 июня в южной части и восточных областях дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

В этих районах Украины на 18 июня объявили желтый уровень опасности.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 24-29°.

В Киеве 18 июня тоже будет жарко. Днем ожидается +26... +28 градусов. Ночью комфортные +16... +18. Дождей не будет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.