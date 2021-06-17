На западе будет печь солнце, а восток зальют дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине на 18 июня
В пятницу, 18 июня, в Украине будет жарко. В большинстве регионов установится сухая погода, однако на востоке и юге страны по-прежнему будут идти дожди. Возможны даже сильные грозы и град.
Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в общем температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве областей столбики термометров днем покажут до +26... +28 градусов.
Теплее всего будет на западе. Так, в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской области прогнозируют до +29. Такую же температуру прогнозируют и в части центральных и северных регионов Украины.
Однако несколько хуже ситуация будет на востоке и юге страны. По прогнозам синоптиков, 18 июня в южной части и восточных областях дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.
В этих районах Украины на 18 июня объявили желтый уровень опасности.
На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 24-29°.
В Киеве 18 июня тоже будет жарко. Днем ожидается +26... +28 градусов. Ночью комфортные +16... +18. Дождей не будет.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождевой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.