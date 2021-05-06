Изучая психоанализ и готовясь к собственной практике, натолкнулся на серьёзный момент.

У моих друзей. Моих клиентов. Моих коллег. Всем необходимо быть занятыми.

Если запланировано много дел, если календарь твой расписан, ты ходишь на кружки и курсы — значит ты необходим, ты успешен, ты элита.

Если дел немного – лентяй, ненужный, просто работаешь на дядю, какая ты элита.

Новый элемент эффективности – быть занятым больше остальных. Если ты занят – ты крут.

Только порой занятость эта видимая, не несёт пользы ни человеку, ни его семье. Детей уже водить в школу не могу – занят. Гулять идём в парк рядом – чтобы не тратить время. Даже в отпуск – с компьютером.

Занятий много, жить когда?

Исследования ассоциации IATUR, ребята годы ведут исследования траты времени, показали, что мы теряем "свободное время".

Точнее отказываемся от него.

Мои поиски в этом продолжаются: когда нам хочется быть "сверхзанятыми", это говорит скорее о глубоких личных переживаниях. Про детство, про отношения с семьей.

Если вам нужно быть занятым, но не ясно чего – стоит задуматься о реальных причинах.

От чего убегаете в занятость.

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