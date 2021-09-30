Заморозки, дожди и +17: первый день октября удивит погодным калейдоскопом. Карта

Погода в Украине в пятницу, 1 октября, будет ясной и почти без осадков. Исключением станет только крайний запад страны.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. В ряде регионов ожидаются заморозки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории без осадков.

Ночью теплее всего на западе – от 6 до 8 градусов. В центральных, южных и северных областях +3… +5, на востоке и в Сумской области до -3. Днем по всей стране прогнозируют от 13 до 17 тепла.

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В Киеве без осадков, ночью +2… +4, днем до 15 тепла.

Ночью по стране, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности грунта и местами в воздухе до 5 градусов, на северо-востоке – в воздухе до 3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали теплую погоду в Украине на начало октября. При этом ночью будут заморозки.