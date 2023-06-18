Заменил отца и был огромной частью семьи: младшая сестра 'Да Винчи' рассказала о брате

Младшая сестра Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", героически погибшего под Бахмутом 7 марта, Александра со слезами рассказала об огромной утрате, которую понесла их большая семья. У легендарного командира есть четыре сёстры и один брат, для младших он нередко заменял роль отца.

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Интервью самых близких людей "Да Винчи" взяло издание Front 18. С ранних лет он заботился о своих сестрах, отводил их в школу по утрам, помогал заснуть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да Винчи" сделал мне коробку, он меня в ней возил по комнате и я так засыпала... Он для меня остался в памяти как настоящий старший брат, пример для подражания, пример мудрости, заботы, безопасности", – рассказывает девушка.

Именно "Да Винчи" подсказал сестре вступить в академию для получения высшего образования. Это было непростое решение, поскольку нужно было уехать из родного села, а для Александры и еще одной сестры Ангелины в юные годы это было стрессом.

"Но я благодарю его за ту поддержку. Когда он позвонил нам с Ангелиной и сказал, что мы всегда можем на него рассчитывать, он всегда поможет. То, кем я сейчас являюсь, это все благодаря Диме", – убеждена украинка.

Александра не сдержала эмоций, когда говорила, как сильно ее семье не хватает брата. Им не верится, что больше "Да Винчи" не вернется домой, они очень по нему скучают.

"Это такая утрата, он был больше, чем просто брат, он часто заменял мне отца. Он был огромной частью семьи", – с горечью заключила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что девушка "Да Винчи" Алина Михайлова зарегистрировала на сайте президента петицию о создании Национального пантеона Героев – Государственного мемориального комплекса, где была бы увековечена память выдающихся борцов за свободу и независимость Украины во все исторические эпохи.

Она также рассказала, как пыталась спасти его после смертельного ранения, так как работала в подразделении "Волки Да Винчи" парамедиком. По воспоминаниям Михайловой, герой был весь в крови, медики пытались применять кислородный мешок, но это не помогло, и она впервые в жизни читала молитву "Отче наш".

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