Невеста 'Да Винчи' Алина Михайлова зарегистрировала петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой Могиле: как подписать

Легендарный командир-доброволец Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, погибший 7 марта в боях за Бахмут, был похоронен в Киеве на Аскольдовой могиле. Невеста воина, депутат Киевсовета, парамедик Алина Михайлова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию о создании там Национального пантеона Героев – Государственного мемориального комплекса, где была бы увековечена память выдающихся борцов за свободу и независимость Украины во все исторические эпохи.

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Об этом Михайлова написала на своей странице в Facebook. Менее чем через сутки после создания петиции ее поддержали более 17 тысяч украинцев, после того как она наберет 25 тысяч подписей, петицию должен рассмотреть глава государства.

"Я искренне считаю, что это время пришло. С 2014-го мы начали понимать, кто являются нашими героями. Или, по крайней мере, поняли этот образ. Герой Украины – это тот, кто с оружием защищает ее Независимость, Свободу и Достоинство. И даже несмотря на оккупацию территорий и тысячи смертей, мы до сих пор не поставили в этой дискуссии точку. Полномасштабное вторжение расставило все точки над "і". Больше никто не сомневается, кто герой нашей истории, а кто – ее свалка", – написала Михайлова.

Она убеждена: Украина на государственном уровне должна хранить память о своих Героях – тех, благодаря мужеству, доблести и несокрушимости которых наше государство появилось, существует и отстаивает в борьбе свою Независимость и будущее украинского народа. Собственный Пантеон Героев наше государство должно основать в древнейшем месте силы на многовековых Киевских склонах.

"Еще со времен Руси одним из центральных мест памяти и национальной силы в Киеве была Аскольдова могила - место почетных захоронений и воинской доблести. Здесь покоились те, кто с оружием защищал свой дом. Кто увековечил свой героизм кровью. Своей и врага Советская власть разрушила это место силы, и независимая Украина до сих пор не смогла ни восстановить его, ни построить новое, несмотря на то, что Аскольдова могила сама возрождает свою роль. Здесь увековечены Герои Крут, Герои Небесной Сотни, Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Здесь покоится друг Да Винчи – Герой Украины, командир батальона "Волки Да Винчи", – отметила Михайлова.

По ее убеждению, именно там должен быть Национальный пантеон Героев Украины. Место, где величественные подвиги предков будут вдохновлять потомков на развитие свободного, независимого и мощного государства.

"Нам нужен Национальный пантеон Героев Украины. Государственный мемориальный комплекс, чествующий память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен. Тех, кто бил врага во всех его зверских обличьях: московского царства, русской империи, советского союза, российской федерации. Сложно представить лучшее места для этого Пантеона, чем Аскольдова могила. Я создала петицию о создании такого Пантеона и призываю всех вас ее подписать. Мы видим этот будущий комплекс как место национальной силы, памяти, единения и консолидации. Место, куда все последующие поколения украинцев – через 10, 20, 50, 100 и 300 лет – будут приходить почтить своих Героев и вдохновляться на развитие свободной Украины", – написала депутат Киевсовета.

Она убеждена: на Аскольдовой могиле должны быть отмечены выдающиеся деятели современности и те, кто заложил основы для появления независимой Украины, кто своими жизнями приближал воплощение мечты многих поколений о собственном государстве.

"Здесь должны быть видные деятели современности. Здесь должны быть видные деятели прошлого, смотрящие на нас с неба: Иван Мазепа, Степан Бандера, Андрей Мельник, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, Павел Скоропадский и многие другие. Здесь будут и Герои будущего, вдохновленные нашим примером. Сегодня государство занимается созданием Национального военного мемориального кладбища. Это очень важный и нужный для Украины проект, на котором мы не должны останавливаться. Нам нужен наш "Арлингтон" как вечная память, что без Войска нет Украины. И нам нужен Пантеон как место силы и единения вокруг выдающихся борцов за нашу Независимость", – отметила Михайлова.

Она напомнила: подобные инициативы украинцы выдвигали после 1991 не раз. С проектами создания собственного Пантеона Героев общественность обращалась и к третьему президенту Украины Виктору Ющенко, и к пятому президенту Петру Порошенко, и к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Теперь же пора перейти от намерений к делам.

"Это мощная и кропотливая работа не на один год, предусматривающая привлечение всех. Чиновников, историков, дипломатов, военных, ветеранов, активистов и всех нас, граждан Украины, которые выживут и пронесут эту память сквозь всю свою жизнь. Конечно, этот процесс требует широкой национальной дискуссии и консенсуса, он не должен спускаться сверху, он не должен быть проектом одного человека, но он точно должен состояться, и это уже не предмет для дискуссии. Пожалуйста, подпишите эту петицию, распространите ее на своих страницах и расскажите о ней другим. У нас не будет будущего, если мы не будем помнить тех, кому оно состоится", – отметила Михайлова.

Спустя менее суток после регистрации на сайте главы государства петиция невесты "Да Винчи" набрала более 17 тысяч голосов украинцев. В случае, если количество подписей превысит 25 тысяч, его должен рассмотреть президент.

Для того чтобы оставить свою подпись под петицией и присоединиться к созданию Национального пантеона Героев, необходимо перейти на страницу петиции на сайте президента Украины, авторизироваться, подтвердив свое лицо с помощью электронной подписи, Bank ID или "Дія Підпис" и нажать кнопку "Подписать петицию".

Также поможет как можно скорее собрать необходимое количество подписей под петицией ее распространения в соцсетях.

Напомним, 7 марта в боях за Бахмут погиб командир-доброволец "Да Винчи". Дмитрий Коцюбайло защищал Украину с 2014 года, когда ему только исполнилось 18 – и за годы войны стал легендой среди украинских воинов. В 2021 году ему присвоено высшее государственное отличие: звание Героя Украины.

10 марта "Да Винчи" похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память воина пришли тысячи украинцев.

На церемонии прощания присутствовали также президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников и другие представители военно-политического командования.