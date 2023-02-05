Залужный поздравил друга и начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения и поблагодарил за надежное плечо

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный трогательно поздравил с днем рождения своего друга, начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Украинский военачальник отмечает 50-летие.

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В своем Telegram Залужный написал, что бок о бок с другом прошел почти всю жизнь и достигнув вершин своих военных путей, оба смогли остаться людьми. Война – только сплотила.

"Мужество, взвешенность и человечность Сергея Александровича проявились с первых дней российского вторжения в 2014 году. Орден Богдана Хмельницкого и "Золотая звезда" Героя Украины это только доказывают", – подчеркнул Главнокомандующий.

Он акцентировал на неутомимой самоотверженной работе Шапталы ради грядущей Победы Украины и обеспечения боеспособности армии – "бессонные ночи, десятки часов напряженной работы, тысячи документов".

"Спасибо за дружбу, за надежное плечо и поддержку! За самоотверженную службу своему народу! Честь служить бок о бок в это трагическое и величественное время! Многие лета, мой Друг", –написал Залужный.

Напомним: ранее Залужный встретился с юным украинским художником из Бердянска Максимом Бровченко. Несмотря на расстройства аутического спектра, парень собирает десятки тысяч гривен для украинской армии, продавая собственные картины. Он подчеркнул, что чувствовал себя в безопасности рядом с генералом, а вера в победу Украины после этой встречи укрепилась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские волонтеры получили запрос на боевые дроны на защитников Украины, ведущих сражение за Марьинку, Бахмут и Угледар. В связи с этим они объявили аукцион с потрясающими лотами. Среди участников, в частности, будет разыграна легендарная марка "русский военный корабль" с автографом Главнокомандующего украинской армией генерала Валерия Залужного;

– президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный почтили память павших в борьбе за независимую страну во время Украинской революции 1917-1921 годов. На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства и военное руководство страны возложили цветы к памятному кресту Героям Крут.

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