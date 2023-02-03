Залужный встретился с юным художником, собирающим средства на ВСУ, продавая собственные картины. Фото

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный встретился с юным украинским художником из Бердянска Максимом Бровченко. Несмотря на расстройства аутичного спектра, парень собирает десятки тысяч гривен для украинской армии, продавая собственные картины.

Видео дня

О встрече с Главнокомандующим юный художник сообщил в Facebook, опубликовав фото с Залужным. Он подчеркнул, что чувствовал себя в безопасности рядом с генералом, а вера парня в победу Украины после этой встречи укрепилась.

"Моя вера в Победу укрепилась и я понял, что значит вырасти и стать мужчиной. Это быть таким же крепким, сильным, смелым, справедливым, как Он! То, что я видел и чувствовал – это точная уверенность в будущем для Украины! Оно у нас есть! У нас есть завтра благодаря им! Президент, Главнокомандующий, Первая Леди – это люди, которых дал нашей Украине Бог, чтобы было у всей страны будущее!" – написал Максим после встречи.

Вместе с мамой Максим эвакуировался из оккупированного Бердянска в начале полномасштабного вторжения. У парня расстройство аутического спектра, однако его картины на космическую тематику поражают специалистов, из-за чего Максима называют "украинским Пикассо".

С начала войны юный художник продает свои работы и передает деньги на нужды ВСУ. Он уже заработал для военных десятки тысяч гривен и получил награду от Президента за помощь ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный осуществил мечту сына пропавшего без вести военнослужащего. Мальчик из Черкас по имени Иван написал письмо Святому Николаю – и одно из его желаний исполнилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!