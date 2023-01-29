Зеленский с Залужным почтили память павших Героев Крут: фото и видео

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный почтили память павших в борьбе за независимую страну во время Украинской революции 1917-1921 годов. На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства и военное руководство страны возложили цветы к памятному кресту Героям Крут.

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Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, украинцы помнят свою историю, гордятся, благодарят и поддерживают украинскую армию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В церемонии также приняли участие руководство Офиса Президента, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников. Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия". имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Возле мемориала исполнили гимн Украины, после чего воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут.

Напомним, ежегодно в конце января Украина чтит память героя боя на железнодорожной станции Круты недалеко от Нежина на Черниговщине, который произошел 29 и 30 января 1918 года. OBOZREVATEL рассказал историю этого легендарного сражения. И о событиях 2022 года, отчасти повторивших эту страницу украинской борьбы.