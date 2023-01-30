Марка с автографом Залужного за донат: в Украине объявили сбор средств на дроны для защитников Бахмута, Марьинки и Угледара. Фото

Украинские волонтеры получили запрос на боевые дроны на защитников Украины, ведущих сражение за Марьинку, Бахмут и Угледар. В связи с этим они объявили аукцион с потрясающими лотами, выручка от которого целиком будет направлена на заявленные потребности наших солдат.

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Цель акции – собрать 1 млн гривень. Об этом написал военный обозреватель и блогер Роман Бочкала, анонсируя аукцион на своем Telegram-канале.

Среди участников будут разыграны такие призы:

легендарная марка "русский военный корабль" с автографом Главнокомандующего украинской армией генерала Валерия Залужного;

почтовая марка самого Залужного с автографом;

коллекционная монета "Красная калина" с подписью Героя Украины генерала Наева.

Перечислять средства в рамках торгов нужно по таким реквизитам:

Моно Банка https://send.monobank.ua/jar/7FY9Fv2h7r

ПРИВАТБАНК 4731219648520967

[email protected]

USDT: TXkxkzKS1MLUzMG5JboUg7RPSi6DivozUX

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 января президент Зеленский и генерал Залужный почтили память павших в борьбе за независимую страну во время Украинской революции 1917-1921 годов. На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства и военное руководство страны возложили цветы к памятному кресту Героям Крут.