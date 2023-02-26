Залужный показал фото с погибшими Монастырским и Ениным в первые дни войны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился снимком с министром иностранных дел Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным, которые погибли в авиакатастрофе 18 января в Броварах.

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Он также посвятил пост сороковинам со дня их смерти. Соболезнования родным погибших генерал опубликовал в Facebook и Telegram-канале (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На снимке, сделанном в первые дни полномасштабной войны, Залужный и министр обороны Алексей Резников стоят между Монастырским и Ениным. Все четверо обнимаются, каждый по-своему улыбается.

"Прошло 40 дней со дня трагической гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, первого заместителя Евгения Енина, их коллег из МВД, экипажа вертолета ГСЧС и людей рядом с местом его падения", – написал главнокомандующий ВСУ.

Он признался, что в его памяти Денис и Евгений останутся навсегда. Также уточнил, что селфи, которое, судя по снимку, делал именно Монастырский, они сделали в первые дни открытой войны с РФ.

"Я чувствовал от них колоссальную моральную поддержку и профессиональную помощь. Это невосполнимая потеря для всего государства и лично для меня. Разделяю боль и сочувствую родным погибших в этой ужасной авиакатастрофе и вследствие нее", – добавил Залужный.

К его словам присоединились подписчики. В комментариях под снимком они поблагодарили генерала за такие слова, и тоже выразили соболезнования родным и близким жертв крушения вертолета ГСЧС на Киевщине, которое унесло жизни 14 человек – руководства МВД, экипажа борта и гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование причин авиакатастрофы Super Puma в Броварах 18 января продолжается. К нему присоединились представители французской компании Airbus, которая изготовила этот вертолет.

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