Залужное вместо Ватутиного: в Верховной Раде поддержали переименование села в честь главнокомандующего ВСУ

Село Ватутино Нововодолажской территориальной громады в Харьковской области переименуют в Залужное. Соответствующее решение принял комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Украины.

Видео дня

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член комитета, народный депутат Виталий Безгин. В частности, населенный пункт будет переименован в честь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого следует выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное!" – отметил Безгин.

Стоит добавить, что Нововодолажский поссовет принял это решение еще 22 ноября прошлого года. В общине был проведен опрос по переименованию, и наибольшее количество голосов получил вариант Залужное. В феврале соответствующее решение поддержали депутаты Харьковского областного совета, теперь одобрить новое название у Парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести решение.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица поддержал переименование России в Московию. Дипломат выступил за принятие соответствующего закона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!