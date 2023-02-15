В честь Главнокомандующего ВСУ: на Харьковщине село Ватутино переименовали в Залужное

В Харьковской области село Ватутино Нововодолажской громады переименовали в Залужное. Название для населенного пункта выбрали в честь Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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Соответствующее решение поддержали депутаты Харьковского областного совета во вторник, 14 февраля. Об этом сообщила на своей в Facebook депутат облсовета Галина Куц (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Село Ватутино переименовано в село Залужное! Только Харьковский областной совет поддержал такое решение. Великолепная новость!" – написала Куц.

Сессия проходила в дистанционном режиме.

"В Харьковский областной совет поступило письмо Нововодолажского поселкового совета и пакет документов по определению облсовета о ходатайстве перед Верховной Радой о переименовании села", – говорится в пояснительной записке к проекту решения облсовета.

Отмечается, что Нововодолажский поселковый совет принял данное решение еще 22 ноября прошлого года. В общине провели опрос по переименованию, и наибольшее количество голосов получил вариант Залужное.

Теперь ходатайство будет направлено в парламент.

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