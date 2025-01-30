Законопроект уже готовится: Верещук сказала, на сколько собираются продлить срок прохождения ВЛК для ограниченно пригодных

Срок прохождения военно-больничной комиссии для ограниченно годных планируется продлить на 4 месяца. Но когда это произойдет, пока неизвестно. Впрочем, законопроект уже готовится.

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Такое заявление сделала в соцсетях замруководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. По ее словам, это произойдет "в ближайшее время".

"В оборонном комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями по прохождению ВЛК ограничен пригодными лицами", - добавила она.

По словам Верещук, речь идет о двух важных вещах:

– срок для обязательного прохождения ВЛК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года;

– Обязанность проходить ВЛК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет.

"Благодарю председателя оборонного Комитета Александра Завитневича за конструктивность и оперативность. Очень прошу народных депутатов поддержать данный законопроект", – резюмировала свое сообщение Ирина Верещук.

Напомним, что 25 января 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что миллионы украинцев, ранее получивших статус "ограниченно пригодный", не успеют пройти ВЛК до 4 февраля, как этого требует законодательство, поэтому инициировано продление этого срока по крайней мере на три месяца .

Ранее сообщалось, что военнообязанные украинцы во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию ежегодно. В мирное время этот осмотр проводится раз в пять лет.

Как писал OBOZ.UA, военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные", которые не пройдут военно-врачебную комиссию до 5 февраля, могут быть оштрафованы. Сумма наказания варьируется от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить 57 тысяч гривен с учетом исполнительного сбора.

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