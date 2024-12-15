Законно ли штрафуют мужчин, которые сами пришли в ТЦК: нардеп Федиенко объяснил нюансы

Согласно действующему законодательству, все военнообязанные граждане Украины должны состоять на воинском учете в территориальных центрах комплектования. После вступления в силу нового закона в мае 2024 года, ТЦК может наложить штраф даже на тех украинцев, которые самостоятельно пришли обновить данные.

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Речь идет о случаях, когда мужчины не стояли до этого на учете и таким образом нарушили правила воинского учета. Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По словам нардепа, человека могут оштрафовать после посещения ТЦК даже если он зарегистрировался в приложении "Резерв+". Федиенко отметил, что в одном из случаев военнообязанный не стоял на воинском учете, но после того, как он обратился в ТЦК для уточнения данных, имея актуализацию через "Резерв+", получил штраф 17 тыс. грн.

Также военнообязанного могут оштрафовать, если он вовремя пришел обновить учетные данные, но при этом его военный билет был утерян. В таком случае человеку также грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

Более того, нардеп рассказал, что еще один военнообязанный обращался к нему из-за неоднозначного случая наложения штрафа. Федиенко объяснил, что военнообязанный имел справку от полиции о похищении у него документов вместе с военным билетом. Однако на этого гражданина также наложили штраф, но не 17 тыс. грн, а 5100.

Народный избранник подчеркнул, что во всех указанных случаях штрафы ТЦК были наложены согласно действующему законодательству. При этом депутат добавил, что в первом случае можно было обойтись предупреждением.

Когда дело доходит до судебных разбирательств, судьи отмечают, что нужно устанавливать дату совершения административного правонарушения – нарушения правил воинского учета.

Согласно закону № 3696-IX, который усилил ответственность за нарушение правил воинского учета и повысил штрафы для граждан до 17–25 тыс. грн, вступил в силу 19 мая 2024 года. При этом законы, которые устанавливают или усиливают ответственность за административные правонарушения, обратной силы не имеют. Поэтому некоторые суды считают, если человек совершил нарушение до 19 мая 2024 года, то должна применяться статья КУоАП в редакции, действовавшей до 19 мая 2024 года. Следовательно, нужно применять предыдущие размеры штрафов. Но в некоторых случаях судьи считают, что лицо совершает правонарушение до тех пор, пока оно не прекращено. Следовательно, никакого ограничения сроками здесь нет, и ТЦК может налагать штрафы в любое время.

Ранее сообщалось, что если ТЦК и СП отправляет военнообязанному повестку почтой, в течение трех дней работники почтового отделения должны проинформировать об этом адресата всеми доступными методами. Сообщение в Viber или СМС от "Укрпочты" будет считаться законным способом оповещения о повестке.

Как сообщал OBOZ.UA, снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет в Украине пока является неуместным. Такой возраст стоило бы снизить лишь на два или три года, хотя он на самом деле не является главной проблемой мобилизации, ведь даже в установленных возрастных категориях она проходит неэффективно, в частности из-за уклонения мужчин 25-35 лет.

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