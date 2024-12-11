'Проблема заключается в другом': Левченко оценил призыв США снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет и указал на нюансы

Снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет в Украине пока является неуместным. Такой возраст стоило бы снизить лишь на два или три года, хотя он на самом деле не является главной проблемой мобилизации, ведь даже в установленных возрастных категориях она проходит неэффективно, в частности из-за уклонения мужчин 25-35 лет.

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Такое мнение эксклюзивно для OBOZ.UA выразил военно-политический обозреватель Игорь Левченко. В частности, он оценил призывы снизить призывной возраст до 18 лет, звучащие со стороны Соединенных Штатов Америки.

Есть ли смысл мобилизовывать 18-летних юношей

На вопрос о том, могут ли парни 18 лет быть полезными на поле боя, Игорь Левченко отметил, что действительно уместнее было бы снизить призывной возраст только на два или три года.

"Видите, у нас немного, скажем так, манипулируют цифрой 18, то есть, когда апеллируют к позиции американцев, которая, скажем так, нельзя сказать, что она уместна, позиция американцев. Но апеллируют именно к 18 годам. Мы знаем, что у нас сейчас мобилизационный возраст – это 25 лет. Если потребуется его снижать, то его не обязательно снижать до 18, а можно снизить на два года, на три года", – сказал он.

Эксперт добавил: по его мнению, ниже 21 года снижать этот возраст неуместно, поскольку неизвестно, как долго еще будет продолжаться война с РФ.

"Об этом говорят и социологи, и антропологи, что в современном украинском обществе и не только, а вообще в таком более западном, скажем так, в Европе, это пожалуй даже более развито. Люди в таком возрасте, они еще, фактически есть, если не детьми, то, как минимум они остаются тинейджерами, это люди с несформированной психикой, и мировоззрение несформировано. Конечно, от них толку будет мало. Но, это если мы говорим о людях 18-19, до 20 лет, скажем так. Все остальное – это объективно то, что можно обсуждать".

Однако проблема заключается в другом, говорит Левченко. Ведь даже в тех возрастных категориях, которые сегодня определены для мобилизации, она происходит слишком медленно.

"Мы видим, что практическим путем было выяснено, что люди после 50 лет практически не пригодны к военной службе по состоянию здоровья и физической формы. Даже если эти люди в мирной жизни не имели особых проблем со здоровьем, то в условиях военной службы, особенно если это какие-то боевые подразделения, если это рядовой сержантский состав, там, где нагрузки объективно больше именно физические, то эти люди очень быстро выходят из строя", – указал эксперт.

Он привел в пример мобилизацию во время Второй мировой в СССР, где "очень долго не мобилизовывали людей старше 50 лет... даже в тех условиях, когда гребли все, что могли", поскольку это считалось "мало эффективным именно как ресурс".

"То есть от этого уже, скажем так, определенным образом отходят. У нас законом определено, что у нас предельный срок. Есть такое понятие в военной службе, предельный срок пребывания на службе. Сейчас он составляет 60 лет. Притом для всех. Для рядовых, для сержантов, для офицеров, старших офицеров, младших офицеров и так далее. К примеру, во время Советского Союза, после Второй мировой войны – 80-70 лет. Вообще человек, находившийся на учете в военкомате, на рядовых сержантских должностях, состоял до 45 лет. Считали, что рядовые сержанты старше 45 лет уже войску не нужны. В условиях войны, чрезвычайного положения и так далее. Был достаточно большой мобилизационный ресурс и без той категории", – сказал Левченко.

То есть, добавил он, тогда служило практически все мужское население – в армии, срочную службу, и очень тщательно в дальнейшем отслеживалось, часто призывалось на дополнительные сборы.

"То есть эта система работала и мобилизационный ресурс измерялся десятками, миллионами людей. То есть эти категории были не нужны. До 2014 года у нас предельным сроком пребывания на военной службе было 55 лет. Сейчас есть, насколько я понимаю, определенные мнения вернуть этот возраст. Но этот возраст, 55 лет, был для старших и высших офицеров. Это, грубо говоря, подполковники, полковники, генералы и так далее. Это люди, которые даже на таких высоких званиях и должностях, не предусматривавших необходимости бегать, прыгать в окоп, водить боевую машину, стрелять из разных видов оружия. Считали, что после 55 человек не может нормально выполнять служебные обязанности во время несения военной службы, связанные с какими-либо физическими нагрузками", – указал эксперт.

Снизит ли Украина мобилизационный возраст

На вопрос о перспективах снижения мобилизационного возраста в Украине Левченко указал, что даже в ныне установленных возрастных категориях мобилизация не эффективна.

"Я в этом вопросе поддерживаю тех экспертов, которые говорят, что у нас очень неэффективно идет мобилизация возрастной категории от 25 до 35 лет. То есть это наиболее эффективный возраст для бойца. При этом этой категории военнослужащих, скажем, средне 30 лет, по меньшей мере, евад ли меньше всего вообще в Вооруженных силах. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что граждане Украины, мужчины именно этой возрастной категории максимально уклоняются от призыва. То есть существующая система мобилизации именно для этой возрастной категории неэффективна. Даже после всех этих изменений", – высказался он.

По словам эксперта, эта категория граждан "наименее сознательна своей обязанности" и "объективно ведет к проигрышу войны":

"А проигрыш в войне будет означать то, что у этих людей, которые, можно сказать, находятся в начале своего сознательного жизненного пути, карьерного и так далее, не будет никаких перспектив, как минимум на оккупированных территориях, а эти территории могут увеличиваться. Не будет перспектив в Украине, если они отказываются защищать Украину и объективно создают условия для победы врага. Здесь такая нравственная патриотическая составляющая играет роль. К сожалению, не все можно решить именно правовым, законодательным путем".

В то же время государство является необходимым инструментом принуждения, но оно "не очень спешит это принуждение применять", добавляет эксперт.

"То есть оно его применяет особенно не там, где надо. То есть оно очень активно мобилизует мужчин старшей возрастной категории. Потому что они, возможно, где-то более сознательные, более положительно относятся к военной службе. Это люди, которые проходили службу во времена Советского Союза. У них сформирована позиция, что в армии надо служить, если надо. Если говорят, что нужно идти в армию, то надо идти. Тем более что я когда-то срочную службу служил, можешь и сейчас пойти. А более молодая категория, 25-35 лет – это люди, которые последние десять лет живут в воюющей стране", – сказал Игорь Левченко.

Он добавил, что молодые люди этой категории с 2014 года "формировались в условиях уже ведения войны с РФ", хотя это была "другая война, другая интенсивность, другие ставки до 22 года в этой войне".

"Но тогда много вопросов прояснилось. То есть было уже понятно, кто враг, кто друг, что нужно делать, что нужно и служить, нужно защищать свой дом, свою семью, даже свое имущество, и так далее, свое будущее. Выходит, что эти люди, именно эта категория, максимально уклоняется от призыва по мобилизации. Этим они рушат свое будущее, я не говорю о стране, они рушат свое будущее, будущее своих родных, близких и уничтожают перспективы для себя в первую очередь", – считает эксперт.

Могут ли США вооружить Украину в случае снижения возраста для мобилизации

Относительно разговоров о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, "существует определенная манипуляция как с американской стороны, так и с нашей", говорит эксперт.

"Да, мы упрекаем наших партнеров, прежде всего США, в том, что они очень долго медлили. Что они, например, предоставляют нам сейчас, что нам было нужно год назад, а лучше полтора года назад, в начале 2023 года, а может и в конце 2022-го. Проблемы, которые мы имеем сегодня на фронте, в том числе связаны с тем, что наши союзники не спешили с предоставлением военной помощи тогда, когда это было уместно, объективно и, скажем так, имело бы гораздо более положительный эффект", – объяснил Левченко.

Пока нельзя сказать, что армия "голая-босая, ничего не хватает". Напротив, есть некоторые излишки вооружения, которые можно предоставлять мобилизованным. В то же время нет необходимого количества мобилизованных, говорит военный эксперт:

"На сегодняшний день человеческий ресурс все же находится на первом месте. Если говорить о том, что американцы всех вооружат и научат, и обуют в военную форму, то мы, в принципе, и сами можем вооружить автоматами и обуть в военную форму достаточно много людей. Я сказал о том, что манипулирование цифрой 18 не очень уместно. Если война будет продолжаться весь следующий год, то на определенном этапе, скорее всего, у нашего политического руководства встанет вопрос о том, что нужно снижать призывной возраст. Я не думаю, что это будет 18 лет. Это может быть два-три года дополнительно".

Однако главная проблема заключается в том, что в тех возрастных категориях, которые подлежат мобилизации, она проходит неэффективно.

"И если даже законодательные части как-то там поправили, принятие новой редакции закона о мобилизации, то, к сожалению, граждане Украины демонстрируют плохую готовность мобилизоваться", – констатировал Игорь Левченко.

Относительно возможной реакции общества на такие нововведения эксперт указал, что нынешний негатив в сети, очевидно, является частью враждебной ИПСО:

"Я, например, вам не могу дать гарантии, что большая часть тех комментариев, которые вы видели, что это не элементы каких-то психологических операций противника. Пусть общественное мнение побуждает людей к мобилизации, а не к переплыву Тисы. К посещению ТЦК, подписанию контракта, заключения договора и мобилизации".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский ответил на призывы партнеров по снижению призывного возраста в Украине. Он заявил, что дефицит оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью военных.

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