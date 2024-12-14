Повестка через Viber: юрист объяснил, считается ли она законной

Если ТЦК и СП отправляет военнообязанному повестку почтой, в течение трех дней работники почтового отделения должны проинформировать об этом адресата всеми доступными методами. Сообщение в Viber или СМС от "Укрпочты" будет считаться законным способом оповещения о повестке.

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Кроме того, повестку могут оставить в почтовом ящике или вручить лично. Об этом напомнил адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии "РБК-Украина".

Он также подчеркнул, что (с начала октября 2024 года) в Украине сократили сроки прибытия военнообязанных по повестке.

"У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Через три дня – даже в случае, если адресат не получит письмо, – будет считаться, что он проинформирован должным образом", – объяснил эксперт.

Новые правила регламентированы "Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период", утвержденным постановлением Кабинета министров от 16.05.2024 № 560.

Постановление правительства №1134 изменило сроки прибытия в военкомат. Теперь это не 14 дней. Семь дней, чтобы явиться в ТЦК и СП, предоставляется человеку, если он проживает в облцентре. И десять дней – лицу, проживающему в других населенных пунктах области.

"Замечу, что каждый военнообязанный имеет обязанность сообщать об изменении фактического места жительства, поэтому военнообязанные (в том числе и ВПЛ) должны сообщать новый адрес своего места пребывания", – сказал юрист.

Если человек проживает по другому адресу (и в ТЦК и СП об этом не знают), то повестку могут отправить туда, где зарегистрирован военнообязанный. В таком случае документ все равно будет считаться врученным, а гражданин – надлежащим образом проинформированным.

"Нужно помнить, что за нарушение правил воинского учета, в частности относительно неуведомления об изменении места жительства, также предусмотрена ответственность", – добавил Кушнаренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министерство обороны Украины рассматривает возможность создания функции треккинга повесток в мобильном приложении Резерв+, чтобы граждане могли удобно отслеживать все этапы доставки документа. Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе повестки, даже если они не находятся в своем городе или дома, например, в отпуске или командировке.

– С апреля по август 2024 года из украинских вузов отчислено 23,5 тыс. студентов-мужчин старше 30 лет. Основные причины – "неуспеваемость, неявка на занятиях, другое".

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