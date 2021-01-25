Закон об украинском языке не работает без наказания за его нарушение, – Кокотюха

Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обязывающая сферу обслуживания перейти полностью на украинский, не работает без наказания за ее нарушение.

Как написал в Facebook писатель Андрей Кокотюха, невозможно наказать какое-то заведение только предупреждением больше туда не ходить.

"Было у них сто покупателей, станет на одного меньше. А завтра зайдет два, которым какаяразница", – отметил он.

По словам Кокотюхи, нет нигде в мире специального закона, которым сферу услуг пытаются заставить говорить на государственном языке.

"Я не ворую не потому, что меня закон заставляет не воровать. Не потому, что сидеть не хочу. А потому, что не ворую. Это моя природа. Язык – тоже природа. Еще – привычка", – подчеркнул писатель.

Он считает, что без наказания завтра, если нарушение сегодня, а главное – без понимания, что все это имеет значение, закон не будет работать.

"Выход вижу только один: владельцы каждого отдельного заведения обслуживания сами доносят персоналу нормы закона. И лично следят за выполнением", – предложил Кокотюха.

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