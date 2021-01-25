Закон об украинском языке не работает без наказания за его нарушение, – Кокотюха

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Кокотюха: без наказания закон не будет работать

Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обязывающая сферу обслуживания перейти полностью на украинский, не работает без наказания за ее нарушение.

Как написал в Facebook писатель Андрей Кокотюха, невозможно наказать какое-то заведение только предупреждением больше туда не ходить.

"Было у них сто покупателей, станет на одного меньше. А завтра зайдет два, которым какаяразница", – отметил он.

По словам Кокотюхи, нет нигде в мире специального закона, которым сферу услуг пытаются заставить говорить на государственном языке.

"Я не ворую не потому, что меня закон заставляет не воровать. Не потому, что сидеть не хочу. А потому, что не ворую. Это моя природа. Язык – тоже природа. Еще – привычка", – подчеркнул писатель.

Он считает, что без наказания завтра, если нарушение сегодня, а главное – без понимания, что все это имеет значение, закон не будет работать.

"Выход вижу только один: владельцы каждого отдельного заведения обслуживания сами доносят персоналу нормы закона. И лично следят за выполнением", – предложил Кокотюха.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский.

  • Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что штрафы за отказ общаться с клиентами на украинском языке введут только с 6 июля 2022 года.

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