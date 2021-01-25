Закон об украинском языке не работает без наказания за его нарушение, – Кокотюха
Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обязывающая сферу обслуживания перейти полностью на украинский, не работает без наказания за ее нарушение.
Как написал в Facebook писатель Андрей Кокотюха, невозможно наказать какое-то заведение только предупреждением больше туда не ходить.
"Было у них сто покупателей, станет на одного меньше. А завтра зайдет два, которым какаяразница", – отметил он.
По словам Кокотюхи, нет нигде в мире специального закона, которым сферу услуг пытаются заставить говорить на государственном языке.
"Я не ворую не потому, что меня закон заставляет не воровать. Не потому, что сидеть не хочу. А потому, что не ворую. Это моя природа. Язык – тоже природа. Еще – привычка", – подчеркнул писатель.
Он считает, что без наказания завтра, если нарушение сегодня, а главное – без понимания, что все это имеет значение, закон не будет работать.
"Выход вижу только один: владельцы каждого отдельного заведения обслуживания сами доносят персоналу нормы закона. И лично следят за выполнением", – предложил Кокотюха.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что штрафы за отказ общаться с клиентами на украинском языке введут только с 6 июля 2022 года.