Еще один народ захотел признания коренным в Украине

Украинцы гагаузского происхождения попросили включить их в закон о коренных народах Украины, разработанный президентом Владимиром Зеленским. Заявляется, что они подали соответствующую правку в проект документа, но он был принят в Верховной Раде без нее. Исправить ситуацию, дополнив закон, обещали уже этой осенью.

Об этом сообщил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло. В комментарии "Стране" он указал: причиной было то, что парламент спешил, ведь законопроект был проголосован очень быстро. Из-за этого правки внести не успели.

Димчогло сказал, что очень рад за крымчаков, крымских татар и караимов, "но гагаузы – это тоже коренной народ". Он отметил, что они живут на территории страны более 250 лет, что установили историки.

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"И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины, не имея своего государственного образования где-либо в мире", – указал глава Ассоциации.

Он добавил, что представителям организации пообещали внести в закон пункт о признании гагаузов коренным народом уже после лета-2021. По словам Димчогло, гагаузы очень на это надеются, ведь это очень важно.

Так, соответствующая норма в законе позволит, к примеру, вести обучение в школах на языке нацменьшинства до 11 класса, а не только для начальных.

Добавим: гагаузы – это тюркоязычный народ, который проживает преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины).

Как ранее писал OBOZREVATEL:

1 июля 325 парламентариев приняли в целом законопроект президента Украины Зеленского о коренных народах Крыма, не включив в него русских. Такая инициатива расширяет статус крымчаков, крымских татар и караимов и призвана помочь в деоккупации полуострова.