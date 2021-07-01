Нардепы не включили русских в коренные народы Украины: в чем суть принятого закона

Парламентарии приняли в целом законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах Крыма. Такая инициатива расширяет статус крымчаков, крымских татар и караимов и призвана помочь в деоккупации полуострова.

Документ поддержали 325 народных депутатов. Он был определен как неотложный и принять его планировали до саммита "Крымская платформа", который состоится в августе.

Коренными народами, которые сформированы на Крымском полуострове, предлагают признать крымских татар, караимов и крымчаков. Определяли их по следующим критериям: сформировались на территории Украины и признают себя меньшинством, не имеют собственного государственного образования, но имеют язык, культуру, традиции и представительные органы.

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Они получат широкий спектр прав:

на защиту от геноцида, насилия или дискриминации;

на укрепление своих политических, социальных, культурных институтов;

определять свою символику и возрождать язык, историю и традиции;

создавать свои учебные заведения, изучать языки коренных народов.

В целом этот документ готовили к саммиту "Крымской платформы" в пакете с другими инициативами, чтобы была законодательная база доказательств, что Крым – украинский. Документ закрепляет право этих народов на земли полуострова и право на самоопределение.

"Законопроект должен стать определенным инструментом деоккупации, поскольку в тексте определяется, что эти коренные народы фактически претендуют на историческую территорию Крыма", – сказала в комментарии OBOZREVATEL член профильного комитета, нардеп Нелли Яковлева.

По ее словам, парламентарии готовят еще одну инициативу в отношении национальных меньшинств, чтобы урегулировать права всех народов и этнических групп, проживающих на территории Украины. И в этом документе уже будет урегулирован статус русских, которых могут отнести к нацменьшинствам, но точно не к коренным народам. Сами же русские, как только увидели инициативу Зеленского, пожаловались, что в списке коренных народов Украины их не было.

"Русские не имеют никакого отношения к этой территории, потому что они пришли как имперские захватчики. Это политические манипуляции со стороны России, они никоим образом не могут претендовать ни юридически, ни исторически. Нет никаких зацепок или оснований, если бы даже и хотелось, внести их к коренным народам", – объяснил OBOZREVATEL украинский историк Павел Гай-Нижник.

Как сообщал OBOZREVATEL :

К саммиту "Крымская платформа" депутаты хотят принять законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым". Таким образом на законодательном уровне территория полуострова будет определяться как временно оккупирована.