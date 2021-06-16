Зеленский взялся за коренные народы Крыма, Россия пожаловалась ЕС: в чем суть законопроекта

Президент Владимир Зеленский попросил парламент признать коренными народами Украины крымских татар, караимов и крымчаков. После оккупации Крыма Россия начала массово нарушать права этих этносов, поэтому официальный Киев решил на законодательном уровне расширить их правовой статус. Россия уже успела отреагировать на инициативу главы нашего государства и даже пожаловалась европейцам, что "о русских забыли".

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Президентский законопроект предусматривает, что коренными народами являются этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, признают себя меньшинством в составе ее населения и не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. Но у них есть свой язык, культура, традиции, социальные, культурные или представительские органы.

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Коренными народами, которые сформированы на Крымском полуострове, предлагают признать крымских татар, караимов и крымчаков.

Им предоставят широкий спектр прав, в частности:

на защиту от геноцида, насилия или дискриминации;

на укрепление своих политических, социальных, культурных институтов;

определять свою символику и возрождать язык, историю и традиции;

создавать свои учебные заведения, изучать языки коренных народов.

На практике этот законопроект рассчитан не на мгновенные изменения, а на будущие перспективы. Главный результат, который хотят получить сразу после принятия, это закрепление права этих коренных народов на земли Крыма и право на самоопределение. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала член профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Нелли Яковлева.

"Законопроект должен стать неким инструментом по деоккупации, поскольку в тексте определяется, что эти коренные народы фактически претендуют на историческую территорию Крыма", – сказала она.

В Украине есть национальные меньшинства, которые могут затаить обиду на то, что о них в этом документе не сказано ни слова. Перечислить все народы, которые представлены в нашей стране, как и подсчитать их количество – крайне тяжело. Ведь последняя перепись населения в Украине была еще в далеком 2001 году. Впрочем, в Верховной Раде заверили, что в продолжение темы готовят еще одну инициативу.

"Чтобы не обидеть всех остальных, депутатами будет подан другой законопроект о национальных меньшинствах, который будет регулировать статус всех народов и этнических групп, проживающих на территории Украины. Это два параллельных процесса. Уже проведены консультации с различными этническими сообществами", – рассказала Яковлева.

К слову, историки настаивают, что на территории современной Украины ни одна нация или этнос не имеют никаких юридически-исторических оснований, чтобы считаться коренными народами, кроме самих украинцев.

Инициатива Зеленского спровоцировала бурную реакцию в России. Представители страны-агрессора были возмущены, что президент Украины "забыл о русских". Госдума РФ поспешила пожаловаться ЕС, заявив, что рассматривают законопроект "как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

Яковлева отметила, что Украина не может определять русских коренным народом, должен присутствовать лишь вопрос статуса нацменьшинства.

"В общем национальные меньшинства в Украине объединены в сообщества, у них есть свои представители и лидеры. Но когда члены комитета проводили консультации по различным этническим сообществам, то не увидели мощных масштабных организаций, которые защищали бы в Украине интересы именно русского меньшинства. Мы не понимаем даже количество людей, которые определяют себя как русское этническое меньшинство", – говорит нардеп.

Украинский историк Павел Гай-Нижник пояснил, что россияне не могут претендовать на статус коренного народа и на Крым. А их действия и возмущения – привычные манипуляции.

"Прежде всего, когда речь идет о коренных народах, то имеются в виду нации или этносы, которые не имеют другой родины и с давних времен жили в Крыму. Русские не имеют никакого отношения к этой территории, потому что они пришли как имперские захватчики. Это политические манипуляции со стороны России, они никоим образом не могут претендовать ни юридически, ни исторически. Нет никаких зацепок или оснований, если бы даже и хотелось, отнести их к коренным народам", – заявил он.

В целом этот законопроект называют рамочным, то есть он лишь определяет общие вещи, устанавливает направления определенной политики. Этот и другие подобные документы хотят принять к проведению саммита "Крымской платформы", который состоится уже в августе, чтобы было как можно больше законодательных инструментов для усиления позиций Украины в процессе деоккупации полуострова.