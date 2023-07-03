ЗАЭС подключили к резервной линии электропередач: в МАГАТЭ объяснили, почему это важно

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая временно находится под контролем России, повторно подключена к единственной доступной резервной линии электропередачи спустя четыре месяца после ее обрыва. При этом ситуация с электроснабжением на площадке остается чрезвычайно нестабильной и сложной.

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Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, ссылаясь на гендиректора Рафаэля Гросси. Он подчеркнул, что это имеет большое значение для подачи внешнего электричества, необходимого ей для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты.

"Линия 330 кВ в настоящее время находится под напряжением и сохраняется в качестве резерва и готова к подаче электроэнергии на ЗАЭС в случае недоступности или повреждения линии 750 кВ", – заметили в МАГАТЭ.

С начала полномасштабной войны станция в Энергодаре семь раз теряла всю внешнюю электроэнергию, что вынуждало ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии. Повторное подключение резервной линии электропередач является, несомненно, положительным фактором.

"Ситуация с внешним электроснабжением станции остается весьма уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке", – резюмировал Гросси.

Отметим, что резервное подключение состоялось только благодаря усердной и профессиональной работе специалистов НЭК Укрэнерго. Ремонтные бригады несколько месяцев ждали возможности доступа к этой линии для проведения восстановительных работ.

"Каждый раз, выезжая на восстановление линий питания ЗАЭС, наши ремонтники рискуют жизнью, ведь работают в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Но они понимают, что на другой чаше весов – ядерная безопасность всей страны", – написали в Telegram-канале предприятия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть коллаборантов-работников ЗАЭС, заключивших контракты с Росатомом, уже выехали из Энергодара. В конце предыдущей недели город также покинули около 100 сотрудников, завезенных с российских атомных станций.

Увы, это может стать сигналом к готовящемуся теракту на атомном предприятии. Если россияне все-таки совершат его, украинцы смогут узнать об этом только через несколько часов. Это объясняется тем, что Украина не имеет прямого доступа к радиационному контролю на АЭС.

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