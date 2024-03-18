'Зачеркивают кандидатуру Путина': в чате 'избиркома' Керчи отчитываются о массовой порче бюллетеней. Фото

В России и на оккупированных врагом территориях Украины продолжают вскрываться факты порчи бюллетеней на выборах президента РФ. В частности, много таких эпизодов зафиксировано в оккупированном городе Керчь в Крыму.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников, которые предоставили нашему изданию скриншоты сообщений из чата "избиркома" Керчи. Члены "избирательных комиссий" жаловались в нем на большое количество недействительных бюллетеней.

Крымчане обливали их зеленкой, оставляли на бюллетенях нецензурные надписи (в частности оскорбления в адрес российского диктатора) и неприличные рисунки, делали в них дырки, ставили сразу несколько галочек. Также нередко зачеркивали имя Путина и дописывали в список кандидатов умершего российского политика Алексея Навального и даже президента Украины Владимира Зеленского.

В этом же чате члены "избиркомов" должны были отчитываться об открытии и закрытии участков, а также сообщать о визитах иностранных наблюдателей и "провокаторов".

Как сообщал OBOZ.UA, в России в воскресенье 17 марта завершились незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.

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