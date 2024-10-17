Зачем в СССР к пиву добавляли соль: странная привычка раскрывает правду о 'совке'

Сейчас мы знаем, что лучшее пиво – это то, которое не содержит лишних примесей, а ценители порой даже брезгуют фильтрованными сортами. Однако во времена СССР такого разнообразия видов пенного напитка не было, поэтому его употребляли, посыпав края кружки солью.

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Зачем так поступали, узнавал OBOZ.UA. Оказывается, причин могло быть несколько. И все они типично "совковые".

Отсутствие закусок

Чтобы лучше раскрыть вкус пива, его советуют употреблять с соответствующими закусками – мясными джерки, орешками, рыбой и даже определенными сладостями, если речь идет о настоящих пивных гурманах. Всех этих вкусностей в СССР просто не было. Потому соль заменяла закуску.

Горький привкус

Советское пиво качественным назвать было нельзя. Чаще всего его описывали как кислое. А еще в напитке нередко присутствовала неприятная горечь. Не такая, как в темных сортах напитка, что делает их особенными. А такая, которая портила вкус. Соль помогала заглушить эту горечь.

Слишком высокая пена

Советское пиво вдобавок часто слишком сильно пенилось. Это было на руку продавцам, которые продавали меньше напитка и могли "наварить" на таком мошенничестве немного денег себе в карман. С помощью соли якобы можно было осадить эту пену. И потребовать долить в кружку необходимый объем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "солдатская соль", которой лакомились дети в СССР.

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