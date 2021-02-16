Зачем в СССР холодильники делали с замком: появилось объяснение
В Советском Союзе холодильники имели замочные скважины в ручке, чтобы продукты в них можно было надежнее закрыть.
К тому же делалось это не для того, чтобы советские красавицы, желающие похудеть, имели возможность замкнуть холодильник после 18:00. О причинах пишет "Рамблер".
Отмечается, что популярной эта техника с замками стала в советских квартирах коммунального типа.
"Замкнутый на ключ агрегат "отвечал" за сохранность продуктов. Повернув ключик, можно было оставаться спокойным за то, что соседи не сумеют полакомиться вашей едой", – говорится в сообщении.
Авторы материала подчеркивают, что при этом прятать в холодильнике с замком можно было не только продукты. Так, нередко люди использовали такую технику как своеобразный сейф. Например, уезжая куда-то, владельцы убирали ценные вещи в холодильник, запирали его, а ключ забирали с собой.
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