Зачем в Новый год едят 12 виноградин: суть магического ритуала

Наверное, главной традицией во время празднования Нового года во всех странах мира является загадывание желания в момент, когда один год переходит в другой. Все мы надеемся, чтобы следующие 12 месяцев были лучше предыдущих, и даже выполняем для этого различные специальные ритуалы.

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Так в Испании придумали традицию под бой часов съедать 12 виноградин. OBOZ.UA рассказывает, как она возникла и что символизирует. А также о том, как правильно выполнять этот обряд.

Как появилась традиция

Первые упоминания об этом интересном ритуале относят к самому завершению 19 века. Хотя официально его ввели в 1909 году.

Появление традиции связывают с необыкновенно щедрым урожаем винограда в Аликанте. Торговцы, у которых оставалось еще много фруктов, предложили своим покупателям в новогоднюю ночь на счастье съесть по 12 виноградин. Требовалось успеть за последние 12 секунд года. Это якобы должно обеспечить счастье на весь следующий год тому, кто справится.

В Мадриде для ритуала люди собираются на площади Пуэрта-дель-Соль. В других городах желающие тоже выходят на центральные площади. Хотя, конечно, можно съесть свои 12 виноградин и дома.

Что символизируют 12 виноградин

Во многих европейских культурах виноград является символом достатка. Его связывают с силой солнца, благодаря которому он наливается соком и становится сладким.

А значит, наесться винограда в новогоднюю ночь означает привлечь изобилие и удачу на свою сторону. Каждая съеденная виноградина символизирует один месяц года, который должен стать удачным и счастливым у того, кто выполнит ритуал.

Как правильно выполнять ритуал 12 виноградин

Выбирая плоды для ритуала, не обращайте внимания на сорт – он не имеет значения, главное, чтобы вам было вкусно. Однако лучше отдавать предпочтение сортам без косточек и с небольшими ягодами – такой виноград легче есть.

Некоторые придают значение цвету ягод. Красные называют символом энергии и страстной любви. Белый виноград связывают с надеждой и ростом. А черный – с мудростью и силой.

Оборвите ягоды с грозди и выложите их на тарелочку. Когда до наступления Нового года останется 12 секунд, начинайте их есть. Если до того, как начнут бить часы, вы справитесь, считайте, что ритуал был исполнен успешно.

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