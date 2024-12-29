Что нельзя делать на Новый год: народные приметы

Празднование Нового года всегда связывают с надеждой, что грядущие 12 месяцев пройдут удачно и принесут много счастья. Неудивительно, что многие стараются помочь своей удаче, соблюдая определенные суеверия.

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Некоторые из примет советуют избегать определенных действий, чтобы не сглазить себя. OBOZ.UA рассказывает, какие новогодние запреты ходят в народе и почему люди до сих пор в них верят.

Нельзя входить в новый год с долгами

Согласно этому поверью, до 31 декабря нужно раздать все долги, чтобы они не тянулись за тобой следующие 12 месяцев. Финансовые косультанты говорят, что в этом есть практический смысл. Ведь контролировать свои долговые обязательства действительно важно.

В то же время, не рекомендуется отдавать задолженности в день 1 января. Считается, что в таком случае отдавать что-то придется весь год.

Нельзя скучать и грустить

Считается, что как встретишь год, так и проведешь. Поэтому чтобы он был насыщен событиями и положительными эмоциями, все это нужно обеспечить себе еще в новогоднюю ночь.

Нельзя ссориться, ругаться и держать обиды

Обоснование этого предрассудка аналогично. Чтобы не потратить год на выяснение отношений, лучше не делать этого за праздничным столом. Ну и просто не стоит портить людям праздник ссорами – это невежливо. Заодно постарайтесь помириться с теми, с кем испортили отношения в уходящем году. Чем легче будет ваше сердце в праздник, тем светлее обещают следующий год.

Нельзя встречать год в грязном доме

Считается, что грязный и захламленный дом в новогоднюю ночь помешает светлой энергии зайти внутрь. И все последующие 12 месяцев ты будешь в основном бороться с проблемами и неурядицами.

Но и выносить мусор после заката тоже не стоит

При этом считается, что все работы, включая стирку и вынос мусора, нужно закончить в светлое время суток. Если продолжить наведение чистоты после заката, это может навлечь беду.

Нельзя рассказывать о загаданном желании

Традиционно в полночь, пока бьют часы, мы загадываем свое главное желание года. Однако рассказывать о нем нельзя некому. Иначе оно не сбудется. Во всяком случае, так считается в народе.

Нельзя спать

Не обязательно потратить всю ночь на празднование. Главное – бодрствовать в момент наступления года. Считается, что тот, кто его проспит, проспит свое счастье.

Парам не стоит праздновать врозь

Некоторые опасаются, что празднование не вместе принесет в пару раздор. Поэтому лучше провести праздничную ночь в компании любимого человека, а в полночь еще и поцеловаться, чтобы сделать отношения крепче.

Нельзя выбрасывать еду с новогоднего стола

Считается, что вместе со специально приготовленными блюдами вы выбросите из дома счастье. Поэтому готовьте что-нибудь, что может постоять в холодильнике и лучше рассчитывайте количество порций. Тогда подобная проблема не возникнет. Дополнительный плюс подхода: вы не потратите деньги на продукты впустую.

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