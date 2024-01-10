Зачем украинцам ходить на митинги за границей, в то время как мир считает, что это 'не их' война. 5 причин

В начале полномасштабного вторжения России украинцы массово выходили на митинги за границей. С течением времени их становилось все меньше, а сейчас почти не проводят. Многие считают, что это пустая трата времени и потому не ходят, а на самом деле митинги помогают, хоть и не так поспешно, как хотелось.

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"Смысл я буду идти, если ничего после этого не изменится" – одно из самых распространенных мнений, по которому украинцы не ходят на мирные акции. Наверное, все знают, что привлечение внимания является самой главной причиной митинга, но кроме этого существуют еще 4 других аспекта, из-за которых мирные акции могут помочь Украине быстрее одержать победу. О них рассказала инфлюэнсер Кристина Подолян, которая уже 10 лет проживает в Польше.

1. Воздействие на иностранных политиков

Хотя многие украинцы отчаялись в эффективности митингов, но все же они есть, ведь на таких акциях обязательно есть иностранные медиа.

"Давайте интервью, устраивайте перфомансы, инфоприводы и вирусные плакаты, чтобы попасть на обложки! Будьте рупором! Так политики и ощутят наше влияние!" – рассказала Кристина.

2. Напоминание о себе

В 2024 году мир еще меньше обращает внимание на войну в Украине. Об этом также свидетельствует уменьшение военной помощи стран-партнеров. Поэтому важно несколько часов постоять с толпой земляков.

"Очень больно, но о нас динамично забывают, потому что это "не их" война. Эта трагедия слишком далеко от их кожи. Поэтому украинские флаги, плакаты, песни, речи – это все рупор, чтобы украинцев заметили среди всей шумихи. На нас действительно не обратят внимание, если нас мало. Другое дело – когда выходят на улицы тысячи! Это как со снежинкой. Сама по себе одна снежинка ничего не решает. Но когда их достаточная масса – то уже может сломать ветку", – резюмировала инфлюэнсер.

3. Отбор помощи и донатов

"Каждый украинец за границей – это посол. Мы – голос наших родных и друзей, которые остались в Украине. Вокруг меня поляки: коллеги, партнеры, команда – они видят в сетях мои сообщения, а на улицах города – с украинским флагом. Для них это является поводом спросить об Украине и новостях. Потому что частный разговор всегда сильнее абстрактных заголовков. Все это потом конвертируется в помощь и донат!" – рассказала о своем опыте Кристина.

4. На митингах – все свои

В последнее время украинцы ищут чужого среди своих и поэтому происходит немало "срачей". Из наблюдений Кристины, на мирных акциях она чувствует единение народа.

"На таких митингах я – среди своих. Когда мы так на площади стоим бок о бок – мы все родные. Без преувеличений. Это как молитва, где сообщество позволяет себе кричать, плакать, злиться, петь, проживать боль и усталость. Мы вместе. Мы едины. Самая большая угроза для Украины – вера в то, что ее кто-то спасет. Мы хотим, чтобы это сделал тот, кто не я", – объяснила важность митингов инфлюэнсер.

5. Противостояние русским фейкам

В сети ширится много российских фейков о "рассоренности украинцев". Эти "новости" появляются не только в нашем инфопространстве, но и за рубежом, и этим влияют на количество помощи, оказываемой Украине.

"Дело не только в том, влияет ли наше присутствие на выдачу оружия или нет. Сейчас распространяется очень много ИПСО о том, что украинцы рассорены, что уже нет того единства, что все пропало и т.д. Иностранцы об этом слышат из каждого утюга, потому что информационная армия России работает на 5! А поверьте, никто в проигрышный проект вкладывать не будет. Итак, прийти – это показать единство, показать, что украинцы есть, они объединены, их борьба продолжается", – поделилась еще одной причиной, почему митинги – это необходимость, пользователь Instagram, Юлия Мельник, в комментариях.

К сожалению, проводить митинги за рубежом очень важно, ведь в Украине это опасно. Гештальт-терапевт Мария Елисеева в комментариях объяснила причину.

"...это показывает, что украинцы за границей также не забыли о войне (хотя именно эта фраза меня очень раздражает и такая формулировка, но). В Украине нельзя делать такие митинги – потому что это цели, а за границей – это возможность", – написала она.

В частности, Мария отметила, что в начале полномасштабного вторжения России именно митинги за границей внушали "надежду и поддерживали. Это очень сильно дает ощущение единства со своими за рубежом".

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