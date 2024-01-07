'Я с детства говорю по-русски'. Как правильно отвечать людям, которые не хотят переходить на украинский язык

"Я с детства говорю по-русски", "Мы живем в свободной стране, говорю, как хочу" и многие другие клишированные фразы российской пропаганды высказывают украинцы, которые принципиально не желают говорить по-украински. В такие моменты хочется навести аргумент в пользу государственного языка, но почему-то ни один в голову не лезет. Поэтому прежде всего следует сохранять спокойствие и не "набрасываться кулаками" на собеседника.

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Довольно часто исторические факты являются лучшим способом доказать человеку свою правоту, но даже без знаний истории можно хотя бы попытаться убедить русскоговорящего человека в выборе языка. А вот какие именно аргументы могут подействовать, рассказали в проекте о языке "Мовити".

"Я с детства говорю по-русски / Я так привык/ла"

Около 400 лет украинский язык испытывал постоянные притеснения со стороны России.

"Аргумент "Я с детства говорю на русском и привык(ла)" показывает успешность этих попыток уничтожения украинского языка. Очевидно, что такая плановая и многолетняя политика не могла отразиться на нашем языке иначе. Язык целых поколений принудительно менялся на русский, а соответственно и наше "привык(ла)" – лишь подтверждает это. И совсем не говорит о свободном выборе или традиции всей семьи или ее предыдущих поколений", – пояснили в "Мовити".

"Какая разница, на каком языке"

В первую очередь, что делали постсоветские страны после распада СССР – запрещали русский.

"Язык идентифицирует нас как украинцев и во время войны отличает от врагов. Язык показывает, что государство живет, государство развивается, творит свою культуру и говорит свое слово всему миру. Если мы потеряем свой язык, то очень скоро потеряем и страну. Это хорошо видно на примере Беларуси", – продолжили в проекте.

"Мы живем в свободной стране и разговариваем, как желаем"

"Свобода не равна вседозволенности. Любое свободное и демократическое государство имеет свои законы, границы и язык", – пояснили в "Мовити", как отвечать на одну из самых распространенных фраз среди русскоязычного населения.

Не стоит забывать, что государственным языком является украинский, поэтому его необходимо знать и относиться с уважением. Впрочем, Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не запрещает использовать русский в частной жизни.

"Не хочу делать ошибки и "каверкать" язык"

"Овладеть языком – непросто, мы прекрасно это знаем. А еще знаем, что ошибаются все. Истории многих людей, которые перешли или сейчас переходят на украинский, доказывают: это сложно, но возможно. Поэтому учитесь, ошибайтесь – только не останавливайтесь на этом пути", – пишут в проекте.

"Швейцария имеет несколько официальных языков"

"Мовити" отмечает, что Швейцария – добровольное объединение разных языковых регионов, а украинцам русский язык искусственно насаждали путем жестких запретов. В частности, если есть желание сравнить наше государство с многоязычными странами, уместнее это делать с Беларусью. Там русский тоже был насильственно насажен на протяжении многих лет.

Около четырех веков Украина испытывает притеснения со стороны России, начиная с запрета Петра I печатать книги на украинском языке в 1720 году. Через 9 лет табу стало иметь дома букварь, а потом появился и Валуевский циркуляр в 1863 году и Эмский указ в 1876-м. Оба последних документа не разрешали писать, печатать и учить украинский.

"Мовити" отмечает, что и во времена независимости язык также испытывал притеснения. В 2012 году был издан закон, предусматривавший сужение сфер использования украинского. Его последствия проявляются до сих пор.

Недавно о результате насаждения русского языка была создана скандальная сцена в новогоднем выпуске "Квартала 95". В ней говорилось о женщине из "сиСкадовска", которая плохо говорила по-украински. Этот эпизод возмутил общественных деятелей и мэра временно оккупированного Скадовска, ведь город "говорит по-украински".

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