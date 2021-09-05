Зачем правительство Великобритании поддерживает IQOS и электронные сигареты

Пока в Украине ведутся дебаты, как правильно строить законы и налоги для новых технологий для курильщиков, вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, в Великобритании выбрали и утвердили государственный курс по этому вопросу.

Великобритания, страна с одними из наиболее строгих в мире законов касательно курения, объявила всецелую поддержку электронным альтернативам сигаретам. Английское министерство здравоохранения получило неоспоримые доказательства того, что переход курильщиков на е-сигареты существенно снижает количество случаев и смертность от рака легких, повышает уровень общественного здоровья, снижает нагрузку на систему здравоохранению, способствует тому, что со временем люди отказываются от курения в любом виде.

Великобритания – страна с одним из наиболее жестких антитабачных законов в мире. С 1985 года британцам запретили рекламировать сигареты по ТВ, а в 2003 году – на рекламных щитах. Но на этом правительство не остановилось, и в начале 2005 года табачным компаниям запретили спонсировать публичные мероприятия и спортивные соревнования.

В 2007 году Великобритания первой в мире запретила курение в публичных местах – ресторанах и кафетериях, – а во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков. В 2016 году все сигареты в стране начали продавать в одинаковых пачках болотного цвета, где большую часть площади пачки занимает предупреждение о вреде курения. Стоимость одной пачки сигарет растет на 30-80% ежегодно. На сегодняшний день стоимость одной пачки в среднем составляет 10 фунтов (около 360 гривен по курсу на 26 августа 2021 года).

В документе правительства отмечается, что совокупность предпринятых мер помогла сократить количество курильщиков, но незначительно.

Так, в 2011 году в стране курило около 19% населения, в 2018-м — 15%. После этого сокращение доли курильщиков остановилось, а запрещать уже не осталось что. Английское правительство вынуждено было признать, что ограничительные меры сами по себе не эффективны и начали новые, более действенные инструменты.

Правительство Британии поддерживает электронные альтернативы курению, чтобы улучшить здоровье нации и оптимизировать бюджет

Большинство медицинских услуг в Великобритании бесплатны для резидентов страны или для нерезидентов из Европейской экономической зоны. Расходы англичан на медицину в большинстве случаев покрывает британская Национальная служба здоровья – НСЗ (National Healthcare System).

Всего в бюджете Великобритании на медицинские расходы приходится 18,9%. Весомая часть этих затрат из бюджета уходят на лечение заболеваний, связанных с курением. В первую очередь, рака легких и болезней дыхательных путей. Также, курение – это серьезный фактор риска инсульта, болезней сердечно-сосудистой системы.

Отказ от курения или переход на менее вредные альтернативы даже в среднем возрасте приводит к снижению риска умереть от рака и других причин, связанных с курением. К примеру, если кумулятивный риск смерти от рака легкого (до 70 лет) мужчин, которые курили большую часть жизни, равен 16%, то среди бросивших курить или заменивших курение на электронные системы доставки никотина в 60 лет этот показатель равен 11%. Соответственно, чем меньше случаев заболеваний, связанных с курением – тем больше денег правительство страны может сэкономить на лечении.

Министерство здравоохранения для сокращения смертности от курения и снижения доли курящего населения продвигает электронные альтернативы курению.

"Существует множество доказательств того, что использование гаджетов для доставки никотина гораздо менее вредит здоровью, и мы призываем курильщиков попробовать электронную альтернативу как способ бросить курить", – говорит руководитель МОЗ Британии по медицинским препаратам, алкоголю и табачным изделиям, Розанна О’Коннор.

Министерство здравоохранения Великобритании (Public Health England) заявило, что люди, употребляющие системы для нагревания табака, подвергаются на 50-90% меньшему количеству вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

"В нашей стране использование систем для нагревания табака оказывает большую помощь курильщикам, чтобы они смогли отказаться от традиционных сигарет, а затем и от употребления табака в целом", – заявила врач общей практики и телеведущая Розмари Леонард на Глобальном табачном и никотиновом форуме GTNF.

В Британии готовы делать акцент на две основные технологии альтернатив курению: электронные сигареты/вейпы и системы нагревания табака. Первые работают со специальными никотиновыми жидкостями, которые испаряются при нагревании. Такой принцип работы полностью устраняет процесс горения и вместе с ним – опасные для здоровья продукты горения.

В категории устройств много "безымянных" гаджетов и жидкостей из Китая. Но есть и более серьезные, устоявшиеся производители и бренды – Juul, Blu, Logic. Системы нагревания табака действуют без жидкостей, вместо этого используются особые расходники – стики с табаком. Самые известные представители – IQOS, Lil, Glo.

В рамках взятого курса в Англии запланированы и уже внедряются такие меры: