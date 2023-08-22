Зачем нужна соль для посудомойки: чем особенная и куда ее засыпать

Посудомоечная машина – это незаменимый помощник для хозяек на кухне. Современный прибор легко отмоет стойкую грязь, но неправильное использование может повредить его.

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Многие думают, что специальных капсул или таблеток для мытья хватит, а когда видят соль для посудомоечных машин, то не обращают на них внимание, думая, что это не обязательное средство. Однако OBOZREVATEL собрал советы, которые убедят вас в обратном.

Соль для посудомоечных машин смягчает воду и предотвращает образование накипи. Она отличается качеством и размером гранул от кухонной соли и ее нельзя заменить ею.

Благодаря свойствам вещества посудомоечная машина дольше вам прослужит и эффективно будет очищать посуду.

Чтобы знать, куда засыпать соль, следует внимательно прочитать инструкцию. Найдите специальный отсек, как правило, он расположен внизу под корзинами для посуды, вытащите их и через воронку, которая продается вместе с прибором, насыпьте соль, чтобы емкость была заполнена.

Для этого понадобится примерно один килограмм вещества. Не беспокойтесь, если увидите в отсеке воду, так и должно быть.

Если вы ни разу не пользовались прибором, то перед тем как засыпать соль, налейте в резервуар около одного литра воды и затем засыпьте смесь.

Чтобы вы не забывали пополнять запас соли в машинке, она сама вам об этом напомнит. На панели управления имеется специальный индикатор, загорающийся красным или желтым светом. Но все зависит от модели прибора.

Бывают посудомоечные машинки без индикатора, тогда нужно сыпать соль через каждые 4-6 месяцев, но если вода мягкая, то хватит одного раза в год.

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