Зачем Китай покупал у СССР воробьев: объяснение

В конце 1950-х годов Китай начал массовую кампанию по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, ставшую частью аграрной политики Большого скачка вперед (1958-1961). Одним из наиболее радикальных шагов было уничтожение воробьев, объявленных серьезной угрозой для урожая. Однако кампания имела катастрофические последствия, которые Китай ощутил на себе еще долгое время после ее завершения.

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Масштабное истребление воробьев во время Великого скачка стало трагедией для Китая, принесшей многочисленные жертвы и масштабные экологические последствия. Этот урок показал, как важно правильно оценивать баланс между экономическими потребностями и природной экосистемой. История Великого скачка является напоминанием, что пренебрежение естественными законами может привести к катастрофическим последствиям для всего народа.

Почему китайцы уничтожали воробьев

В 1958 году Мао Цзэдун, лидер Китайской коммунистической партии, призвал к борьбе с "четырьмя вредителями" - крысами, мухами, комарами и воробьями. Согласно пропаганде, воробьи наносили огромный ущерб сельскому хозяйству, съедая огромное количество зерна. По подсчетам ученых, эти птицы ежегодно потребляли зерна, достаточное для того, чтобы прокормить 35 миллионов человек.

В кампании участвовали миллионы китайцев, среди которых были крестьяне, школьники, студенты и работники городов. Все они должны были кричать, бить в барабаны и размахивать тряпками, стоя на крышах домов, чтобы напугать воробьев и не дать им приземлиться (воробей может провести в воздухе всего 15 минут). Уставшие птицы падали на землю, где их добивали люди. Кроме того, рябины гнезда разорялись, яйца и птенцы уничтожались. Китайцы также стреляли по летевшим птицам.

Даже дипломаты не могли остаться в стороне от этой кампании. К примеру, сотрудники польского посольства в Пекине отказались допустить активистов к территории посольства для борьбы с воробьями. В результате польское посольство было окружено цепями барабанщиков, избивавших в свои инструменты в течение двух суток.

Первые успехи и "побочные эффекты"

Спустя год после начала кампании действительно отмечался улучшенный урожай. Китайская коммунистическая партия отрапортовала об успехах. Однако уже через год после массового уничтожения воробьев в экосистеме произошли серьезные изменения. В результате отсутствия природного врага, началось бурное развитие вредителей, таких как гусеницы и саранча, нанесшие еще больший ущерб урожаям.

Трагедия голода и масштабные последствия

Уже через два года после начала кампании Китай пережил масштабный голод, унесший, по разным данным, от 10 до 30 миллионов жизней. Поскольку отсутствие воробьев привело к росту популяции вредителей, выращивание зерновых стало еще более сложной задачей. Это стало уроком для Китая, что агрономическая польза от воробьев была значительно больше, чем вред, который они наносили.

Китай покупал воробьев у СССР и Канады

В результате экологической катастрофы Китай был вынужден обратиться к Советскому Союзу и Канаде за помощью. Обе страны согласились оказать помощь и отправили живых воробьев, чтобы восстановить их популяцию в Китае. Птицы быстро адаптировались и размножились.

В результате массового истребления воробьев китайское руководство стало осторожнее в своих решениях по взаимодействию с природой. В 1960 году Мао Цзэдун признал, что борьба с воробьями привела к более серьезным последствиям, а некоторые вредители, как клещи, стали еще более опасны для сельского хозяйства. Власти направили указ, в котором призвали прекратить уничтожение птиц.

В 1988 году китайский учебник для начальных классов получил новую главу, посвященную защите воробьев. Деятельность ученых, таких как Ченг Цо-син, выступавший в защиту птиц, нашла признание в Китае. Это отражало всеобщее смещение по отношению к воробьям и природе в целом.

Борьба с воробьями, насекомыми и другими вредителями сельского хозяйства была частью так называемого "Большого скачка" в Китае.

Что привело к Большому прыжку в Китае

Большой скачок – одна из самых трагических страниц в истории Китая. Эта политическая кампания, инициированная Мао Цзэдуном в 1958 году, стремилась к стремительному развитию промышленности и сельского хозяйства, но привела к масштабному голоду и экономическому коллапсу.

Идея Великого скачка заключалась в том, чтобы превратить Китай в мощное индустриальное государство за короткий срок. Для этого был введен ряд радикальных мер:

Коллективизация сельского хозяйства: сельские хозяйства объединялись в большие коммуны, где все было общим.

Развитие сталеплавильной индустрии: каждый гражданин, независимо от профессии, обязан был участвовать в выплавке стали в дворовых печах.

Последствия Большого скачка

Из-за неправильной организации сельского хозяйства, природных катаклизмов и политических ошибок возник острый дефицит продовольствия. По разным оценкам, погибло от 20 до 40 миллионов человек.

Развивающаяся хаотично промышленность не смогла обеспечить страну необходимыми товарами.

Миллионы людей были сосланы в трудовые лагеря или казнены по обвинениям в контрреволюционной деятельности.

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