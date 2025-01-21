Советский Союз, образованный в 1922 году, объединил под своим флагом 15 советских республик, став одним из крупнейших государств мира. Однако история могла сложиться иначе, ведь существовал ряд стран, которые по разным причинам стремились или могли стать частью СССР.

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Политические, экономические и геостратегические факторы сыграли большую роль в том, что эти планы так и не были реализованы. Подробно рассмотрим идеи этих событий.

Монголия: верный союзник, но не часть Союза

С 1924 года Монголия активно развивалась в социалистическом направлении, ориентируясь на СССР и неоднократно выражая желание присоединиться к нему. Однако учитывая геополитическую ситуацию, Москва не хотела обострять отношения с Японией в 1930-х годах, а впоследствии - с Китаем после Второй мировой войны. Таким образом, Монголия оставалась близким союзником, но не вошла в состав СССР.

Финляндия: пример сопротивления и сохранения независимости

После зимней эпохи 1939-1940 годов периода СРСР мы могли подключить Финляндию к своему складу, чтобы было создано маріонетковый уряд. Проте, заявляя богатому опору финского народа, эти планы не здійснились. Финляндия продемонстрировала свою незамужнюю революцию в независимости, что заставило Сталину продемонстрировать силу духа своей страны.

Китай: слишком велик для объединения

После победы комунистов в массовой войне в Китае, Мао Цзедун выступил против СРСР. Однажды, радянское национальное правительство, стало известно, что оно полюбилось лидерству в нынешнем союзе через значительное число населения Китая. Тому было выделено право на совместное партнерство, но без формального объединения.

Восточный Туркестан: нереализованные планы из-за войны и геополитики

В 1940-х годах на территории современного Синьцзяна существовали планы создания социалистического государства под влиянием СССР. Однако Вторая мировая война и последующие изменения на политической карте мира помешали этим планам. В 1949 году Китай окончательно установил контроль над этим регионом.

Ангола: африканский союзник, но не республика

В 1970-х годах СССР поддерживал Анголу в ее стремлении к социалистическому развитию. Однако внутренние конфликты в стране и ее географическая удаленность от Советского Союза сделали невозможным ее вхождение в состав СССР. Ангола оставалась союзником, получая помощь от СССР, но не стала его частью.

Болгария: верный союзник с несостоявшимися амбициями

Болгария была одним из ближайших союзников СССР, а ее лидер Тодор Живков неоднократно предлагал присоединение страны к Советскому Союзу. Однако, эти предложения не нашли поддержки в Москве, в частности из-за личных амбиций Живкова.

Эти примеры демонстрируют, что решение о расширении СССР всегда базировались на тщательном анализе политических, экономических и геостратегических факторов. Советское руководство действовало прагматично, учитывая потенциальные выгоды и риски от присоединения новых территорий.

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