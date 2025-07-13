За три дня ДТЭК вернул свет в дома 70 тысяч семей после обстрелов

За трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 70 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечают, что за последние три дня энергетикам удалось вернули свет в дома 38,5 тысяч семей Днепровщины, чьи дома были без электроэнергии из-за атак.

Также враг продолжал атаковать Донецкую область. Здесь за три дня энергетики смогли восстановить электроснабжение для 32 тысяч семей после обстрелов.

Несмотря на угрозы, энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям. К работам приступают сразу после получения разрешения от Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей, чьи дома были без света в результате вражеских атак.