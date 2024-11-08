За столичной похоронной мафией, которая угрожает ветерану-азовцу, может стоять нардеп Дубиль, — эксперт

За похоронной мафией, угрожающей защитнику "Азовстали" Александру Скорику, занимающемуся сейчас военными захоронениями в Киеве, может стоять народный депутат Валерий Дубиль.

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Об этом пишут "Факты" со ссылкой на юриста и политического эксперта Михаила Шнайдера.

"Появилась информация о том, что за столичной похоронной мафией, которая угрожает ветерану „Азова" расправой, может стоять народный депутат Дубиль. Одним из соучредителей этого фонда является Владислав Ландарь. ритуального агентства-монополиста с имперским названием "Петр Великий", которое азовец четко назвал заказчицей угроз против него.

По его словам, о фонде "Надежда" больше месяца назад вышел сюжет Bihus.info.

Шнайдер напомнил, что несколько дней назад ветерану войны, защитнику "Азовстали" Александру Скорику, назначенному заместителем директора государственного коммунального предприятия "Спецкомбинат", угрожала столичная похоронная мафия.

"Почему начали атаковать, понятно – потому что эти деятели теряют монополию и деньги Атакуют те дельцы, которые после смерти сразу звонят родственникам – навязывают услуги за космическую сумму. ) назойливость, смелость и наглость этих дельцов Так смело действовать даже бандиты не могут если за ними не стоят покровители", – аргументирует эксперт.

Он подчеркнул, что угрозы раздаются в адрес военного, защитника.

"Пока ребята были на "Азовстали" и защищали нашу страну на разных направлениях, эти деятели — прятались по закоулкам и заграницам. образа жизни рядового украинского "государства". На третий год полномасштабной войны они начали. Угрожать ветеранам. Далеко так зайдем", – резюмирует эксперт.

Ранее защитник "Азовстали", заместитель директора КП "Спецкомбинат" Александр Скорик сообщил об угрозах со стороны похоронной фирмы "Петр Великий" и ее владелице Аллы Ландарь. услуг.