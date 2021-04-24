За скандальную вечеринку Тищенко накажут отель: названа сумма штрафа

За скандальную вечеринку по случаю празднования дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской в Fairmont Grand Hotel Kyiv ответит администрация отеля и ресторана. Заведению грозит минимальный штраф размером 34 тысячи гривен.

Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, сам Тищенко за нарушение карантина может ответить только "как человек".

"Уже в понедельник (на следующий день после вечеринки – 19 апреля – ред.) был составлен протокол Национальной полицией на 34 000 гривен и подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325 статье. За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", – сказал он.

Кроме того, Рубан сообщил, что после скандальной вечеринки были осуществлены рейды по столичным гостиницам и ресторанам при отелях. Ежедневно проверялись около 20-25 таких заведений и составлялись по три протокола.

По словам Рубана, максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина – 170 тыс гривен, однако он накладывается в случае повторного нарушения карантина.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля последним вопросом, который рассмотрели политики, стал скандал, разгоревшийся после празднования дня рождения жены Николая Тищенко в закрытом на локдаун Киеве. По информации источника СМИ, нардеп просил "понять и простить" его.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что наказание Тищенко за вечеринку одним штрафом не ограничится – он может быть исключен из фракции или получит предупреждение. По ее словам, депутаты не согласны с тем, что Тищенко заплатит штраф – это исключительно отношения самого чиновника с правоохранительными органами и законом Украины.

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