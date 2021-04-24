За скандальную вечеринку Тищенко накажут отель: названа сумма штрафа
За скандальную вечеринку по случаю празднования дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской в Fairmont Grand Hotel Kyiv ответит администрация отеля и ресторана. Заведению грозит минимальный штраф размером 34 тысячи гривен.
Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, сам Тищенко за нарушение карантина может ответить только "как человек".
"Уже в понедельник (на следующий день после вечеринки – 19 апреля – ред.) был составлен протокол Национальной полицией на 34 000 гривен и подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325 статье. За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", – сказал он.
Кроме того, Рубан сообщил, что после скандальной вечеринки были осуществлены рейды по столичным гостиницам и ресторанам при отелях. Ежедневно проверялись около 20-25 таких заведений и составлялись по три протокола.
По словам Рубана, максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина – 170 тыс гривен, однако он накладывается в случае повторного нарушения карантина.
Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля последним вопросом, который рассмотрели политики, стал скандал, разгоревшийся после празднования дня рождения жены Николая Тищенко в закрытом на локдаун Киеве. По информации источника СМИ, нардеп просил "понять и простить" его.
В то же время нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что наказание Тищенко за вечеринку одним штрафом не ограничится – он может быть исключен из фракции или получит предупреждение. По ее словам, депутаты не согласны с тем, что Тищенко заплатит штраф – это исключительно отношения самого чиновника с правоохранительными органами и законом Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тищенко устроил празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. Вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет;
Мероприятие посетили 30 человек. Они свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали новые кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были;
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-то в номерах не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Алла Барановская.