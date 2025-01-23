'За сім верст киселю їсти': что означает интересное украинское изречение

Полистайте любой словарь фразеологизмов украинского языка – вы будете удивлены, насколько точные изречения появились в народе, о которых мы даже ничего не знаем. Например, слышали ли вы фразу "ви з’явились в народі, про які ми навіть нічого не знаємо. Наприклад, чи чули ви фразу ""?

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О ней рассказала своим подписчикам блоггер и радиоведущая Ольга Багний. Объяснение она опубликовала в своем TikTok.

"Бывает такое, что мы тратим слишком много усилий на какое-то дело, которое того не стоит и не приносит желаемого результата. В таких случаях говорят, что игра не стоит свеч", – напомнила Ольга.

При этом она предложила еще одно изречение, которое можно употребить в этой ситуации. И это именно фразеологизм "за сім верст киселю їсти".

Для объяснения значения высказывания следует упомянуть, что кисель был у наших предков достаточно обычным повседневным блюдом. Его готовили из обычных продуктов и употребляли в каждом доме. А значит, смысла в том, чтобы проходить семь верст, исключительно ради того, чтобы отведать киселя, действительно не было. Кстати, верста – это немного больше километра, то есть расстояние во фразеологизме действительно указывается немалое.

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