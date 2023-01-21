За последние дни уничтожены три крупных склада БК: в ВСУ рассказали о ''бавовне'' для оккупантов и оценили вероятность наступления врага на Запорожье

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по тылу российских оккупационных войск. За последние дни наши защитники уничтожили три больших склада БК.

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Однако вероятное наступление захватчиков в Запорожской области исключать нельзя. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

Он отметил, что россияне собрали на Запорожском направлении определенные силы. На данный момент оккупанты обстреливают абсолютно всю линию фронта, а на отдельных участках вражеские группы пробуют идти на штурм. Таким образом, они проверяют оборону украинских защитников.

При этом все попытки наступательных действий успеха не имели, некоторые оккупанты были ликвидированы, а некоторые скрылись.

В то же время, россияне пытаются уберечь свою технику и БК, поэтому меняют места их хранения. Однако украинская разведка хорошо работает, благодаря чему отслеживается каждая поставка. И при малейшей возможности ВСУ наносят удары.

"В последние дни, например, мы уничтожили три больших состава боеприпасов, и сразу ощутили недостаток их на поле боя – огневая волна противника уменьшилась. Наблюдаем также определенные ротации не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском", – сказал руководитель Ерин.

Напомним, в четверг, 19 января, временно оккупированную часть Запорожской области посетила "бавовна". Под Мелитополем в бане, где парились российские оккупанты, прилетел "привет" от украинских защитников.

11 января "бавовна" произошла в месте расположения живой силы противника. Взрыв раздался в школе села Новофедоровка Пологовского района, где захватчики устроили свою казарму.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка также подтвердила, что войска РФ усилили укрепление на Запорожском направлении, а также на юге Украины. В ведомстве заявили, что оккупанты готовятся к обороне, ожидая большого контрнаступления украинских защитников.

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