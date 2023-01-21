За последние дни уничтожены три крупных склада БК: в ВСУ рассказали о "бавовне" для оккупантов и оценили вероятность наступления врага на Запорожье
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по тылу российских оккупационных войск. За последние дни наши защитники уничтожили три больших склада БК.
Однако вероятное наступление захватчиков в Запорожской области исключать нельзя. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
Он отметил, что россияне собрали на Запорожском направлении определенные силы. На данный момент оккупанты обстреливают абсолютно всю линию фронта, а на отдельных участках вражеские группы пробуют идти на штурм. Таким образом, они проверяют оборону украинских защитников.
При этом все попытки наступательных действий успеха не имели, некоторые оккупанты были ликвидированы, а некоторые скрылись.
В то же время, россияне пытаются уберечь свою технику и БК, поэтому меняют места их хранения. Однако украинская разведка хорошо работает, благодаря чему отслеживается каждая поставка. И при малейшей возможности ВСУ наносят удары.
"В последние дни, например, мы уничтожили три больших состава боеприпасов, и сразу ощутили недостаток их на поле боя – огневая волна противника уменьшилась. Наблюдаем также определенные ротации не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском", – сказал руководитель Ерин.
Напомним, в четверг, 19 января, временно оккупированную часть Запорожской области посетила "бавовна". Под Мелитополем в бане, где парились российские оккупанты, прилетел "привет" от украинских защитников.
11 января "бавовна" произошла в месте расположения живой силы противника. Взрыв раздался в школе села Новофедоровка Пологовского района, где захватчики устроили свою казарму.
Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка также подтвердила, что войска РФ усилили укрепление на Запорожском направлении, а также на юге Украины. В ведомстве заявили, что оккупанты готовятся к обороне, ожидая большого контрнаступления украинских защитников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!