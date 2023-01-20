Под Мелитополем ''бавовна'' прилетела к оккупантам, которые парились в бане: есть погибшие и раненые – СМИ

В четверг, 19 января, временно оккупированную часть Запорожской области посетила "бавовна". Под Мелитополем в баню, где парились российские оккупанты, прилетел "привет" от украинских защитников.

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В результате погибли и ранены военные путинской армии. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

В частности, взрывы прогремели во временно захваченной Михайловке, расположенной в 50 км от Мелитополя.

Как рассказывают очевидцы, было слышно от трех до пяти взрывов.

Ориентировочно, прилеты были по зданию сауны, где любили попариться офицеры российской армии. Очевидно, что вчерашний отдых стал для многих последним.

"Количество "трехсотых" и "двухсотых" уточняем", – пишет издание.

Напомним, ранним утром 14 января во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, Вооруженные силы поразили очередную базу российских оккупантов в захваченном городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 7 на 8 января на компрессорном заводе во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, где российские военные обустроили склад с боекомплектом, раздались мощные взрывы, после которых БК детонировал почти всю ночь. По состоянию на утро 11 января оккупанты продолжают разгребать завалы и вывозить сгоревшую технику.

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