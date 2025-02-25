За неделю энергетики ДТЭК заживили дома 162 тыс. семей, которые были обесточены из-за атак РФ

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет почти 162 тысячам семей в 56 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской областях и Киеве.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Одесщине, которая подверглась нескольким враждебным атакам. За неделю энергетикам удалось возобновить электроснабжение почти 101,7 тысячи домов.

В то же время в Донецкой области с 17 по 23 февраля энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 41,6 тысяч семей, несмотря на постоянную опасность от активных боевых действий.

В то же время, на Днепропетровщине на прошлой неделе удалось возобновить электроснабжение 17,7 тысячи домов, обесточенных в результате обстрелов. Из-за приближающегося фронта обстрелы Днепропетровщины участились, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

Кроме того, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 755 домов на Киевщине и еще более 200 в столице, обесточенных в результате вражеских атак.

Недавно в результате обстрела Никополя на Днепропетровщине погиб энергетик компании ДТЭК Геннадий Мусатов.