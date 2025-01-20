За неделю ДТЭК восстановил свет более чем в 252 тысячах домов, обесточенных из-за вражеских атак

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет более 252 тысяч семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Отмечается, что больше всего обновлений – на Донетчине. С 13 по 19 января энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 240 тысяч семей. Больше всего обновлений удалось выполнить на выходные, когда из-за очередного вражеского обстрела было обесточено почти весь север области, а это более 200 тысяч домов.

На Днепровщине на прошлой неделе удалось возобновить электроснабжение почти 11 тысяч домов, обесточенных в результате обстрелов. Из-за приближающегося фронта обстрелы Днепровщины участились, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

Кроме того, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 800 домов в Киевской области, которые были обесточены в результате вражеских атак. Не покидает враг и атак Одесщины, здесь через неделю энергетики вернули свет в 764 дома местных жителей.

Напомним, в декабре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях.