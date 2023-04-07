За год интерес россиян к отдыху в Крыму снизился вдвое: Дмитрий Кулеба намекнул, что деоккупация близка

Интерес россиян к отдыху в оккупированном Крыму за год сократился в два раза. Граждане РФ понимают, что вскоре украденный украинский полуостров будет деоккупирован.

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Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В своем Twitter-аккаунте он привел статистические данные российского поисковика "Яндекс", демонстрирующие падение спроса на туристические поездки в Крым.

Так, если год назад, в марте 2022 года запросов "отдых в Крыму" было зафиксировано 261 тыс., то в марте 2023 года их стало вдвое меньше – до 129 тыс.

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждения украденной украинской землей подходит к концу", – отметил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля 2023 года, в годовщину вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по освобождению Крыма. По его словам, Украина всеми способами готовится к деоккупации полуострова.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ, вероятно, начнется в ближайшие недели. По его словам, решение об освобождении Крыма должны принимать власти Украины.

– В Белом доме заверили, что НАТО планирует обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления.

– Дмитрий Кулеба ранее отметил, что контрнаступление ВСУ не стоит называть "решающим". Такой нарратив может повлиять на дальнейшую позицию Запада относительно военной помощи.

– Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские войска могут начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года по нескольким направлениям.

– Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что войска РФ уже истощили свои запасы. Он считает, что сейчас именно Украина имеет "значительное преимущество".

– Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "день Х" для армии РФ наступит уже в мае.

– Турсезон в Крыму грозит стать самым провальным за десятилетия. Бронирование путевок на оккупированный Россией полуостров снизилось в два раза. Подробнее читайте в материале по ссылке.