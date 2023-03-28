Российская армия истощила запасы, у Украины 'очень хорошие шансы' на успешное контрнаступление, – глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. В этой связи Вооруженные силы имеют "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

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Такое заявление он сделал во время слушаний в комитете Сената США во вторник, 28 марта. Трансляция заседания проходила в Twitter.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами сейчас именно у Украины есть "значительное преимущество". Такая ситуация сказалась, не учитывая достаточно серьезных и интенсивных боев в районе Бахмута.

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", – уточнил он.

Ллойд Остин отметил, что в связи с этим ресурсы России продолжают иссякать. У российских оккупантов все чаще наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов и других вещей, поэтому Кремль вынужден обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

"Я считаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что у Украины есть очень хорошие шансы на успех", – резюмировал глава Пентагона.

Напомним, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. Это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что большое контрнаступление Сил обороны не может начаться без западной поддержки. По его словам, военным требуется дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители;

– Зеленский в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет наказана за свои преступления против нашего государства и наших граждан. Украина не простит захватчиков того, что они сделали и продолжают творить на нашей земле.

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