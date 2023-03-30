Для Путина наступит ''день Х'': в Германии рассказали, какую технику получит Украина, и дали прогноз по контрнаступлению ВСУ

В Украину продолжает прибывать западное вооружение, переданное партнерами и необходимое Вооруженным силам для будущего контрнаступления. Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "день Х" для путинской армии наступит уже в мае.

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Об этом пишет немецкое издание BILD. В минувшие выходные в Украину прибыли десятки немецких боевых танков и БМП, в том числе до 21 Leopard 2A6 и до 40 машин Marder.

За последние несколько дней Великобритания также поставила Украине 14 обещанных основных боевых танков Challenger 2. Кроме того, уже прибыла первая из 90 обещанных США боевых машин Stryker и множество другого тяжелого вооружения. Также Киев уже получил более 100 бронетранспортеров Bradley, 50 шведских боевых машин CV90 и 40 французских танков-разведчиков AMX-10RC.

В этом контексте эксперты заявляют, что начинается обратный отсчет до "дня X". Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских оккупантов.

"Я ожидаю, что Украина нанесет удар в начале или середине мая", – отметил Нико Ланге.

Он добавил, что для нанесения максимального урона российским оккупантам танки и бронетранспортеры должны использоваться совместно с другими системами вооружения. Речь идет об артиллерии, беспилотниках, средствах разминирования и авиации.

По словам эксперта, прежде чем Украина начнет использовать свое новое оружие против российской армии, украинские защитники смоделируют решающие бои на востоке и юге страны вдали от линии фронта, чтобы максимально подготовиться.

Отмечается, что немецкий Leopard 2A6 на 95% превосходит российские танки. Он может нацеливаться на своих противников на расстоянии до пяти километров, в том числе в движении и ночью. В то же время, большинство российских танков ведут точный огонь только на расстоянии от одного до двух километров и только стоя на месте.

Эксперты подчеркивают, что если украинцы оптимально используют современные немецкие танки, то Leopard 2A6 может действовать с таким же успехом, как американский Abrams в войне в Персидском заливе 1991 года.

В то время американцы выигрывали все танковые сражения против советских танков, которые Россия использует до сих пор. Только в ходе боя под Басрой 27 февраля 1991 года подразделения США уничтожили 186 танков, потеряв при этом только четыре Abrams.

Стоит отметить, что в целом в России обеспокоенно обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ. Больше всего российских пропагандистов беспокоят скрытые поставки западного вооружения Украине и склонность украинского командования к нестандартным военным решениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. Он сказал, что у ВСУ есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами сейчас именно у Украины есть "значительное преимущество".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия пока не может начать большое контрнаступление. По его словам, военным нужно дополнительное вооружение, в то числе боеприпасы и истребители.

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