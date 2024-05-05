За двое суток ДТЭК вернул свет 70 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

За два дня энергетики ДТЭК вернули электричество более 70 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях, постоянно подвергающихся обстрелам и ракетным атакам.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Очередной вражеский удар по Днепропетровщине нанес ряд обесточений сетей и оборудования. За два дня удалось восстановить электричество для 48 тысяч жителей Днепропетровской области, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Донетчина остается регионом наиболее активных боеприкосновений и подвергается постоянным обстрелам. Через два дня энергетики смогли с разрешения военных попасть в ряд повреждений сетей и отремонтировать их. Это позволило вернуть свет в доме 22,1 тысячи семей в Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.