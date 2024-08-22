За два дня энергетики ДТЭК вернули свет для более 14 тыс. семей после вражеских атак

21 и 22 августа энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество для жителей 29 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях и вернуть свет 14,2 тысяч семей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на опасность за последние два дня, здесь энергетикам удалось с разрешения военных отремонтировать ряд поврежденных энергообъектов и вернуть свет в дома 12,6 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

Днепропетровщина также регулярно подвергается вражеским ударам. 21 и 22 августа энергетики вернули свет в 1,5 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 53 тыс. семей, чьи дома были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.