Так сложилось, что я в начале 2000 хорошо поездил по России. Не по столицам, в столицах обычную жизнь не увидишь. Довелось побывать в глуши, как говорится "де Іван теля не водив“. Я не стану говорить о неустроенности, нищете, повальном пьянстве населения, я в последний раз ступал на российскую землю в день захвата Крыма, и, полагаю, больше не ступлю. Возможно, за последние 10 лет что-то в жизни российского народа изменилось к лучшему. Я не знаю точно, но чудеса иногда случаются.

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Не о том я хочу сказать. Последний год моя волонтерская деятельность связана с Норвегией. Норвегия - северная страна, горная, с разнообразным климатом, в том числе и весьма суровым, особенно за полярным кругом. Население небольшое - около 6 миллионов человек на огромную, как для Европы, площадь. Плотность населения невелика. Страна невероятно красивая, я и не представлял, что Север может быть настолько завораживающе хорош. И не думал, что эта суровая красота мне так зайдет. До 70-х годов часть Норвегии, в частности ее нефтяная столица - Ставангер, в своем благополучии зависели от вылова сельди. Поймали - прожили сезон, не поймали - бедствуем.Потом были открыты месторождения, со сложной добычей, но богатые и жизнь изменилась. Очень изменилась. Скажем так, кардинально.Сейчас Норвегия богатейшая страна, представляющая своим гражданам мощную социальную поддержку. И с каждым годом, особенно после того, как РФ выкинули с европейского рынка углеводородов, она становится богаче и богаче. Конкретно, рост доходов в нефтяной сфере за прошлый год составил более 125 миллиардов евро.

Это преамбула.

Теперь - амбула.))) Россия - одна из красивейших стран мира, с богатой разнообразной природой. Единственное, о чем я сожалею, это то, что я никогда не увижу и не покажу своей семье Байкал, таёжные реки, невероятные пейзажи Заполярья, не проедусь на лодке по волжским ёрикам. Нефтяные доходы РФ в последние 20 лет были огромны, настолько велики, что их бы хватило на то, чтобы превратить обжитые российские территории в подобие благополучной, комфортной Норвегии. Построить современную инфраструктуру, дороги, больницы, школы, детские сады, дать доступ населению к новому здравоохранению, образованию, построить науку на новой базе, новые производства...Судя по цифрами доходов российского бюджета - это было реально. Судя по тому, что получали пригожинские структуры, видно куда эти деньги шли.

Теперь - вопрос.

Почему страна богатая, красивая, обширная, мягко говоря, не страдающая от отсутствия территорий, всю свою историю занимается не благоустройством себя, не улучшением жизни населения, не превращением заселенных территорий в рай, вызывающий у окружающих восхищение? Почему она не строит дороги, больницы и школы на нефтяные деньги? Почему вдалеке от столиц нет ничего, кроме загаженной природы, депрессии, пьянства и безысходности? Почему Россия нападает на соседей, вмешивается в их дела, откусывает от них территории, если не может дать ладу свои собственным землям и богатствам? Что это за необъяснимое желание нагадить и украсть у соседей, и нежелание наладить и улучшить все у себя?

Вопрос, конечно, риторический. Особенно в реалиях сегодняшнего дня. Они всегда были такими и другими не будут. Норвегия у них не получается. Получается Териберка. Всегда получается Териберка.